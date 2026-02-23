പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് കേൾവിശക്തി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടി! നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ആദ്യ ലക്ഷണം...text_fields
പ്രമേഹവും കേൾവിക്കുറവും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നത് പലരും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ്. പ്രമേഹമുള്ളവരിൽ അല്ലാത്തവരേക്കാൾ കേൾവിശക്തി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് മടങ്ങാണ് എന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ കേൾവിശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആന്തരിക കർണ്ണത്തിലെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ രക്തക്കുഴലുകളും നാഡികളുമാണ്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ദീർഘകാലം ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുന്നത് ഇവയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു.
രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കേടുപാടുകൾ: ഉയർന്ന ഷുഗർ ലെവൽ ആന്തരിക കർണ്ണത്തിലേക്കുള്ള ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കേൾവിക്ക് ആവശ്യമായ രക്തയോട്ടം കുറക്കുന്നു.
നാഡീവ്യൂഹത്തിന് ഏൽക്കുന്ന ആഘാതം: പ്രമേഹം നാഡികളെ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെവിയിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്ക് ശബ്ദസന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന നാഡികളെയും ഇത് തകരാറിലാക്കാം.
കോശങ്ങളുടെ നാശം: ചെവിക്കുള്ളിലെ ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന 'ഹെയർ സെല്ലുകൾക്ക്' ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരികയും അവ നശിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ നശിച്ചാൽ ഈ കോശങ്ങൾ വീണ്ടും വളരില്ല.
ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ആദ്യ ലക്ഷണം
പ്രമേഹരോഗികളിൽ കേൾവിക്കുറവ് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. മറിച്ച് വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ഇത് തിരിച്ചറിയാറില്ല. കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉള്ളിടത്തോ, ഫാൻ കറങ്ങുന്ന ശബ്ദമുള്ളപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ടിവി ഓണായിരിക്കുമ്പോഴോ മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കേൾവിക്കുറവിന്റെ തുടക്കമാകാം.
സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സംസാരം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുക (ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ശബ്ദങ്ങൾ ആദ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു), മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പിറുപിറുക്കുന്നതായി തോന്നുക, ഫോണിലൂടെയുള്ള സംസാരം വ്യക്തമാകാതിരിക്കുക. ചെവിക്കുള്ളിൽ മൂളിച്ചയോ ഇരച്ചിലോ അനുഭവപ്പെടുക എന്നിവ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കേൾവി കുറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും. ഇത് വ്യക്തിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനും, വിഷാദം, ഓർമക്കുറവ് എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.
പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ
രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൃത്യമായി നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന പോംവഴി. പ്രമേഹം കണ്ടെത്തിയാൽ വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഒരു 'ഓഡിയോഗ്രാം' പരിശോധന നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ കേൾവിശക്തി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഉയർന്ന ശബ്ദമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
