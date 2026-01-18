Begin typing your search above and press return to search.
    പ്രമേഹം കരൾ കേടുവരുത്താനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് പഠനം

    പ്രമേഹം കരൾ കേടുവരുത്താനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് പഠനം
    പ്രമേഹം ഉള്ളവരിൽ നോൺ-ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ രോഗവും ‘സിറോസിസ്’ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ കരൾ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഇരട്ടിയാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 30 ആശുപത്രികളിൽ നടത്തിയ ഒരു രാജ്യവ്യാപക പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

    പഠനം നടത്തിയ ഗവേഷണ കൺസോർഷ്യത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, രണ്ട് അവസ്ഥകളും ഉള്ള രോഗികളെ പരിശോധിക്കേണ്ടതിന്റെയും രണ്ട് അപകടസാധ്യതകളും നേരത്തെ പരിഹരിക്കുന്ന ചികിത്സാ തന്ത്രങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

    സാധാരണമായതും പലപ്പോഴും രോഗനിർണയം നടത്താതെ തുടരുന്നതുമായ ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാന പൊതുജനാരോഗ്യ അപകടസാധ്യത ഫലങ്ങൾ അടിവരയിടുന്നതാണ് പഠനം. മുൻകാല പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംയോജിത കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫാറ്റി ലിവർ രോഗം മൂന്നിൽ ഒരാളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതേസമയം, പ്രമേഹം പത്തിലൊരാളെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത് ഗുരുതരമായ കരൾ രോഗ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വലിയ വളരുന്ന ജനസംഖ്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

    പ്രമേഹവും ഉപാപചയ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസും ശരീരത്തിലെ ഊർജം, പഞ്ചസാര, കൊഴുപ്പ് എന്നിവ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

    ഓരോ അവസ്ഥയും മറ്റൊന്നിന്റെ അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അവയുടെ സഹവർത്തിത്വം എത്രത്തോളം ഗുരുതരമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമല്ല. എല്ലാ ഫാറ്റി ലിവർ രോഗങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല. ചില ആളുകൾക്ക് വർഷങ്ങളോളം വീക്കമോ ലക്ഷണങ്ങളോ ഇല്ലാതെ താരതമ്യേന കാഠിന്യം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാവാമെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ചണ്ഡീഗഡിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എജുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിലെ പ്രഫസറും ഹെപ്പറ്റോളജി മേധാവിയുമായ അജയ് ദുസേജ പറഞ്ഞു.

