ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് ഇളം ചൂടുവെള്ളം; രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചോളൂ...text_fields
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒന്നാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റയുടൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. വെറും വയറ്റിൽ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെയെല്ലാം ഗുണകരമാകും? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ജലം അത്യാവശ്യമാണ്. സാധാരണ വെള്ളത്തേക്കാൾ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പലവിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.
1. വിഷാംശങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നു: ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ശരീരതാപം അല്പം വർധിക്കുകയും വിയർപ്പിലൂടെയും മൂത്രത്തിലൂടെയും ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ പുറത്തുപോകാൻ ഇത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
2. ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നു: രാവിലെ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ദഹനവ്യൂഹത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ ശരീരം വേഗത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
3. മെറ്റബോളിസം വർധിപ്പിക്കുന്നു: ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിക് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത വർധിപ്പിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം സഹായിക്കും. ഇത് അമിതഭാരം കുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലതാണ്.
4. മലബന്ധം കുറക്കുന്നു: ശോധന സുഗമമാക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം സഹായിക്കുന്നു. ഇത് മലത്തെ മൃദുവാക്കുകയും മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
5. ജലദോഷത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം: ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആവി ശ്വസിക്കുന്നത് മൂക്കിലെ തടസ്സം മാറാനും തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ കുറക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
6. ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നു: ഉറക്കത്തിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ജലാംശം തിരിച്ചെടുക്കാൻ രാവിലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ ഉന്മേഷത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
7. തൊണ്ടവേദനക്ക് പരിഹാരം: ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് തൊണ്ടയിലെ വീക്കം കുറക്കാനും വേദനയിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു.
8. മാനസിക സമ്മർദം കുറക്കുന്നു: ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പേശികളെ അയവുള്ളതാക്കാനും മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനും സഹായിക്കും. ഇത് ഒരു പരിധിവരെ സമ്മർദ്ദം കുറക്കാൻ നല്ലതാണ്.
9. രക്തചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു: ചൂടുവെള്ളം രക്തക്കുഴലുകളെ വികസിപ്പിക്കുകയും ശരീരത്തിലുടനീളമുള്ള രക്തയോട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കോശങ്ങളിലേക്ക് ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും വേഗത്തിൽ എത്താൻ സഹായിക്കും.
10. വായുടെ ആരോഗ്യം: രാവിലെ ഇളം ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് വായ കഴുകുന്നത് ബാക്ടീരിയകളെ നീക്കം ചെയ്യാനും പല്ലിലെ പ്ലാക്ക് കുറക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് മോണയിലെ വീക്കം കുറക്കാനും ഉത്തമമാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരോഗ്യം പൂർണ്ണമാകില്ല. കൃത്യമായ വ്യായാമം, പോഷകാഹാരം, ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം എന്നിവയും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ചൂടുവെള്ളം അമിതമായി തിളച്ചതാകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
