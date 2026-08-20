'രാത്രിയിൽ ഞെട്ടിയുണരുന്നത് നിസ്സാരമല്ല'; ഹൃദയാരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

'രാത്രിയിൽ ഞെട്ടിയുണരുന്നത് നിസ്സാരമല്ല'; ഹൃദയാരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾtext_fields
ഉറക്കത്തിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസംമുട്ടലോടെയോ അസ്വസ്ഥതയോടെയോ ഞെട്ടിയുണരുന്നത് നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും ഇത് ഹൃദ്രോഗങ്ങളുടെയോ ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന്റെയോ ആദ്യകാല മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ രക്തചംക്രമണത്തിലും ശ്വസനപ്രക്രിയയിലുമുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന് കൂടുതൽ ഭാരമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം.
വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ 'പാരോക്സിസ്മൽ നോക്ചേണൽ ഡിസ്പ്നിയ', 'ഓർത്തോപ്നിയ' എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിങ് ശേഷി കുറയുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പകൽ സമയത്ത് ശരീരത്തിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിലേക്കും ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും പുനഃവിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും, ഇത് ശ്വാസകോശത്തിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ച് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ടാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ:
- ശ്വാസംമുട്ടലോടെയുള്ള ഉണരൽ: ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാതെ പരിഭ്രാന്തിയോടെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കേണ്ടി വരിക.
- നെഞ്ചിലെ അസ്വസ്ഥതയും ഭാരവും: കിടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാരമോ ഇറുക്കമോ കത്തുന്ന പോലെയുള്ള തോന്നലോ.
- രാത്രിയിലെ അമിത വിയർപ്പ്: അന്തരീക്ഷ താപനില കൂടാതെ തന്നെ നെഞ്ചിലും ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ തണുത്ത വിയർപ്പ്.
- ഹൃദയമിടിപ്പിലെ വ്യതിയാനം: രാത്രിയിൽ ഹൃദയം അസാധാരണമാംവിധം വേഗത്തിൽ മിടിക്കുന്നതായി തോന്നുക.
- കിടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ: ശ്വാസമെടുക്കാൻ കൂടുതൽ തലയിണകൾ വെച്ച് തല ഉയർത്തി കിടക്കേണ്ടി വരിക.
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം, അമിതവണ്ണം, കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുള്ളവരിൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയരുത്. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ സ്വയംചികിത്സയ്ക്ക് മുതിരാതെ ഉടൻ തന്നെ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ പരിശോധന തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
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