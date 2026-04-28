കനത്ത ചൂടിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം താളം തെറ്റും: ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക
ന്യൂഡൽഹി: അമിതമായ ചൂട് തലവേദന, ക്ഷീണം, വിയർപ്പ്, നിർജ്ജലീകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. എന്നാൽ ചൂട് രക്തസമ്മർദ്ദത്തെയും കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. താപനില വർധുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇത് വിവിധ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയും രക്തസമ്മർദ്ദത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. താപനില ഉയരുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം തണുപ്പിക്കാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ
* നിർജ്ജലീകരണം
ഉയർന്ന താപനില വിയർപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തൽഫലമായി ദ്രാവക നഷ്ടത്തിനും കാരണമാകും. ശരീരം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദ്രാവകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ രക്ത അളവ് നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ജലത്തിന്റെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. രക്തത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയാൻ കാരണമാകും. ഇത് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്.
* വാസോഡിലേഷൻ
അതിശക്തമായ ചൂട് ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെങ്കിലും, വാസോഡിലേഷൻ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയാൻ കാരണമാകും.
* ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിക്കൽ
ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദം നികത്തുന്നതിനും സുപ്രധാന അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള മതിയായ രക്തപ്രവാഹം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, ഹൃദയം വേഗത്തിൽ മിടിച്ചേക്കാം. വർധിച്ച ഹൃദയമിടിപ്പ് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം.
4. സമ്മർദ്ദം
അമിതമായ ചൂട് ശരീരത്തിൽ സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകും. ഇത് ചിലഹോർമോണുകളുടെ അളവ് വർധിപ്പിക്കും. ഈ ഹോർമോണുകൾ വാസ്കുലർ പ്രതിരോധം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും താൽക്കാലികമായി രക്തസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും.
ഇക്കാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്
ചൂടു കാലത്ത് രക്ത സമ്മർദ്ദം കുറയുന്നതും കൂടുന്നതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നത് തല കറക്കം , ബോധക്ഷയം, പ്രായമായവരിലും കുട്ടികളിലും തളർച്ച (വീഴാനുള്ള സാധ്യത)ക്കും കാരണമാകും.
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസതടസ്സം, ക്ഷീണം, ഇത് ഓക്കാനം, കാഴ്ചയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവക്ക് കാരണമാകുന്നു.
രക്തസമ്മർദ്ദം നിലനിർത്താൻ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കുക
* ജലാംശം നിലനിർത്തുക
രക്തത്തിന്റെ അളവ് നിലനിർത്താനും നിർജ്ജലീകരണം തടയാനും ധാരാളം ദ്രാവകങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങളും ഗുണം ചെയ്യും. കായികാധ്വാനമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
* തണൽ തേടുകയും ഇളം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും ചെയ്യുക
ഉഷ്ണകാലത്ത് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഭാരം കുറഞ്ഞതും ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് ശരീരത്തിന് താപനില കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും.
* ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുക
അതിശക്തമായ ചൂടുള്ള സമയങ്ങളിൽ കഠിനാധ്വാനവും വ്യായാമവും കുറയ്ക്കുക. വ്യായാമം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അതിരാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം പോലുള്ള ചുടില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.
* നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിരീക്ഷിക്കുക
രക്ത പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവർ പതിവായി രക്തസമ്മർദ്ദം പരിശോധിക്കുക. ആശങ്കാജനകമായ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.
* സമീകൃതാഹാരം പാലിക്കുക
വെള്ളവും അവശ്യ പോഷകങ്ങളും കൂടുതലുള്ള ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നത് ജലാംശവും മൊത്തത്തിലുള്ള ഹൃദയാരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. രക്തസമ്മർദ്ദ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉപ്പ് കഴിക്കുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതും പ്രധാനമാണ്.
* കഫീനും മദ്യവും ഒഴിവാക്കുക
കഫീനും മദ്യവും നിർജ്ജലീകരണത്തിനും രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലെ താളപ്പിഴക്കും കാരണമാകും. പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം.
* തണുപ്പിക്കുക
ഇടക്കിടക്ക് കുളിക്കു, ഫാനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് പോലുള്ള ശരീര താപനില കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക. അതുവഴി ചൂടിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുറക്കാനും കഴിയും.
