Madhyamam
    date_range 25 Oct 2025 11:45 AM IST
    date_range 25 Oct 2025 11:45 AM IST

    പല്ലുകൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ സംരക്ഷിക്കണം

    teeth
    പല്ലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അനിവാര്യ ഭാഗങ്ങളാണ്. കാരണം ഭക്ഷണം ചവക്കുക, സംസാരിക്കുക, പുഞ്ചിരിക്കുക എന്നിവക്ക് പല്ലുകൾ പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ പല്ലുകൾ ശരിയായി സംരക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം. ദന്ത സംരക്ഷണം മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ജീവിത ഗുണത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഘടകമാണ്. വായ് രോഗങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകാം. പല്ലുകളിൽ കൃമികൾ, ദന്തമാംസരോഗങ്ങൾ, വായ് ദുർഗന്ധം മുതലായവ സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം അവഗണിക്കുമ്പോൾ പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെടാനും അണുബാധകൾ പടരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ദന്താരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഒരു ആരോഗ്യശീലമായി വളർത്തുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്.

    ദന്ത സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ

    1. ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പല്ലുതേക്കുക.രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്നതിന് ശേഷം, രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പല്ലുതേക്കണം

    2. ഫ്ലോസ് ചെയ്യുക – പല്ലുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

    3. പഞ്ചസാരയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക – മിഠായികൾ, കൂൾ ഡ്രിങ്കുകൾ എന്നിവ കൃമികൾക്ക് കാരണമാകും.

    4. ഫ്ലൂറൈഡ് അടങ്ങിയ പല്ലുതേപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക – ഇത് പല്ലുകളുടെ ഇനാമൽ ശക്തമാക്കും.

    5. ഡെന്റൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുക – കുറഞ്ഞത് ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ ഡെന്റലിസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് നല്ലതാണ്.

    കുട്ടികളിലെ ദന്ത സംരക്ഷണം

    കുട്ടികളുടെ പല്ലുകൾ വളരെ സെൻസീറ്റീവാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പല്ലുതേക്കുന്ന ശീലം വളർത്തുക, മിഠായികൾ നിയന്ത്രിക്കുക, ആവശ്യമായാൽ പല്ല് സംരക്ഷണ വാക്‌സ് (sealants) ഉപയോഗിക്കുക. ദന്ത സംരക്ഷണം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ അനിവാര്യ ഭാഗമാണ്. ശുദ്ധമായ പല്ലുകൾ ആരോഗ്യകരമായ ശരീരത്തിനും മനോഹരമായ പുഞ്ചിരിക്കും ആവശ്യമാണ്. നിത്യമായ ദന്തപരിപാലന ശീലങ്ങൾ പാലിച്ച്, ആരോഗ്യമുള്ള പല്ലുകളും ആത്മവിശ്വാസമുള്ള പുഞ്ചിരിയും നിലനിർത്തുക അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

    തയാറാക്കിയത്-ഡോ. ജാസ്മിൻ എ എൽ ( ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ ക്വയിലോൺ ബ്രാഞ്ചിലെ ഓണററി സെക്രട്ടറി)

    TAGS:Health TipsBrushingTeeth CareDental protection
    News Summary - Teeth should be properly protected
