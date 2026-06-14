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    General Health
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 2:21 PM IST

    തോ​ൾ​സ​ന്ധി വേ​ദ​ന: അ​റി​ഞ്ഞ് ചി​കി​ത്സി​ക്കാം

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    തോ​ൾ​സ​ന്ധി വേ​ദ​ന: അ​റി​ഞ്ഞ് ചി​കി​ത്സി​ക്കാം
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    കൈ​ക​ളു​ടെ ച​ല​ന​ത്തെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് തോ​ൾ​സ​ന്ധി വേ​ദ​ന. കൃ​ത്യ​മാ​യി ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ദൈ​നം​ദി​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​ത്. വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് തോ​ൾ സ​ന്ധി വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. ചി​ല​രി​ൽ

    തോ​ൾ​സ​ന്ധി​യി​ലെ പ്ര​ശ്നം കാ​ര​ണ​മാ​കാം വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴു​ത്തി​ലെ തേ​യ്മാ​നം, ഡി​സ്ക് തെ​റ്റ​ൽ, ക​ഴു​ത്തി​ലെ ഞ​ര​മ്പു​ക​ൾ​ക്ക് അ​മി​ത സ​മ്മ​ർ​ദ​മേ​ൽ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും തോ​ൾ​സ​ന്ധി വേ​ദ​ന​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും. ക​ര​ൾ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ചി​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ തോ​ൾ​സ​ന്ധി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് വേ​ദ​ന രൂ​പ​പ്പെ​ടും.

    തോ​ൾ​സ​ന്ധി​യി​ലെ പ​ല​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ക്കു​ക​ൾ​മൂ​ലം വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​കാം. കു​ഴ തെ​ന്നി​മാ​റു​ന്ന​ത് മൂ​ല​മോ, ഇ​ള​ക്കം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലോ വേ​ദ​ന വ​രാം. ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള പേ​ശി​ക​ൾ​ക്കോ ഞ​ര​മ്പു​ക​ൾ​ക്കോ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ക്കു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തു​മൂ​ല​വും തോ​ൾ സ​ന്ധി​യി​ൽ വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാം. പ​രി​ക്കു​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​ഭാ​ഗം ച​ലി​പ്പി​ക്കാ​തെ വെ​ക്കു​ന്ന​തു​മൂ​ല​വും വാ​ത സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, വീ​ക്കം, അ​ണു​ബാ​ധ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മൂ​ല​വും തോ​ൾ സ​ന്ധി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​കാം. ചി​ല​രി​ൽ ട്യൂ​ബ​ർ​ക്കു​ലോ​സി​സും തോ​ൾ സ​ന്ധി വേ​ദ​ന​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കാം.

    തോ​ൾ സ​ന്ധി വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന മി​ക്ക​വ​രി​ലും സാ​ധാ​ര​ണ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഫ്രോ​സ​ൻ ഷോ​ൾ​ഡ​ർ (Adhesive capsulitise). മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​രി​ലാ​ണ് ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി കാ​ണു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ഹൈ​പ്പ​ർ ടെ​ൻ​ഷ​ൻ, പ്ര​മേ​ഹം, ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​കാം. ഈ ​രോ​ഗി​ക​ളി​ൽ വേ​ദ​ന കാ​ര​ണം തോ​ൾ സ​ന്ധി​യു​ടെ ച​ല​നം കു​റ​യു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ല​രും ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​റു​ണ്ട്. തോ​ൾ സ​ന്ധി ഉ​റ​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​യ ച​ല​നം പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​അ​വ​സ്ഥ.

    കി​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് തോ​ൾ സ​ന്ധി​യി​ൽ അ​സ്സ​ഹ​നീ​യ​മാ​യ വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വേ​ദ​ന കാ​ര​ണം ക്ര​മേ​ണ തോ​ൾ സ​ന്ധി​യു​ടെ ച​ല​നം കു​റ​യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​മു​ണ്ടാ​കാം.

    ഫി​സി​യോ തെ​റ​പ്പി ചി​കി​ത്സ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണ്. ഇ​ത് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റി​റോ​യ്ഡ് ഇ​ൻ​ജ​ക്ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി താ​ക്കോ​ൽ ദ്വാ​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ കു​ഴ​ക​ളു​ടെ ച​ല​നം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. മ​റ്റ് ചി​കി​ത്സാ രീ​തി​ക​ൾ ഫ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് രോ​ഗി​ക​ളെ വി​ധേ​യ​രാ​ക്കു​ന്ന​ത്. തോ​ൾ സ​ന്ധി ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​പോ​യ​വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൃ​ത്യ​മാ​യി ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തോ​ൾ സ​ന്ധി​യു​ടെ ച​ല​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ഷ്ട​മാ​യേ​ക്കാം. ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ചി​കി​ത്സാ രീ​തി​ക​ൾ ഗു​ണം ചെ​യ്യും. ചി​കി​ത്സ​യോ​ടൊ​പ്പം നി​ശ്ചി​ത മ​രു​ന്നു​ക​ളും ക​ഴി​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. വേ​ദ​ന​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി MRI, X-ray തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    പ​രി​ക്കു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം

    തോ​ൾ സ​ന്ധി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള പേ​ശി​ക​ളി​ൽ പൊ​ട്ട​ലോ വി​ള്ള​ലോ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തു​മൂ​ല​വും വേ​ദ​ന​യു​ണ്ടാ​കാം. തോ​ൾ ഭാ​ഗം ഇ​ടി​ച്ചു​വീ​ഴു​ക​യോ, ശ​ക്തി​യി​ൽ കൈ​വീ​ശു​ക​യോ, ഇ​ടി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പേ​ശി​ക​ളി​ൽ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കാം. ചി​ല​രി​ൽ പേ​ശി​ക​ളി​ൽ തേ​യ്മാ​നം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് മൂ​ല​വും തോ​ൾ​സ​ന്ധി വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാം.

    മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​രി​ലും വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​അ​വ​സ്ഥ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. തോ​ൾ​സ​ന്ധി ച​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് അ​സ​ഹ്യ​മാ​യ വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ​ണം.

    രാ​ത്രി​യി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് വേ​ദ​ന ക​ഠി​ന​മാ​കും. വേ​ദ​ന മൂ​ലം പ​തി​വാ​യി ഉ​റ​ക്കം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​മു​ണ്ടാ​കാം.

    പേ​ശി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് പൊ​ട്ട​ലു​ക​ളോ സ​മാ​ന​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളോ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വേ​ദ​ന അ​തി​തീ​വ്ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കൈ​ക​ൾ ത​ള​ർ​ന്നു പോ​യ​തു​പോ​ലെ രോ​ഗി​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാം. താ​ക്കോ​ൽ​ദ്വാ​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വ​ഴി പേ​ശി​ക​ളി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച പൊ​ട്ട​ലു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    ക​ഴു​ത്തും തോ​ൾ​സ​ന്ധി​യും

    ക​ഴു​ത്തി​ലെ സൂ​ക്ഷ്മ നാ​ഡി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ​പ്പ​ത്തി വ​രെ ഞ​ര​മ്പു​ക​ൾ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴു​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഈ ​ഞ​ര​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ തോ​ൾ​സ​ന്ധി​യി​ലെ ഭാ​ഗ​ത്ത് വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്. വേ​ദ​ന​യു​ടെ കാ​ര​ണം ക​ഴു​ത്തി​ലെ ഞ​ര​മ്പു​ക​ളി​ൽ ആ​യ​തി​നാ​ൽ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തും ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ്. വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന തോ​ൾ​സ​ന്ധി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഫ​ലം ചെ​യ്യി​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ തോ​ൾ​സ​ന്ധി​യി​ലെ പ്ര​ശ്നം മൂ​ല​മാ​ണ് വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് രോ​ഗി​ക​ൾ അ​നു​മാ​നി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ല ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തോ​ൾ​സ​ന്ധി​യി​ലെ വേ​ദ​ന രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കാ​റു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ചി​കി​ത്സ തു​ട​ങ്ങും​മു​മ്പ് രോ​ഗി​യെ ഇ​ക്കാ​ര്യം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. റെ​ഫ​ർ​ഡ് പെ​യി​ൻ എ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ക​ര​ൾ, പി​ത്ത​സ​ഞ്ചി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വീ​ക്കം, നീ​ർ​ക്കെ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തോ​ൾ​സ​ന്ധി​യി​ൽ വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് വ​ള​രെ സാ​ധാ​ര​ണ​മ​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന ചി​കി​ത്സ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ഇ​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ചി​കി​ത്സ​യോ​ടൊ​പ്പം ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. തോ​ൾ​സ​ന്ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ വ​ള​രെ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ മാ​ത്രം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. തോ​ൾ​സ​ന്ധി​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വേ​ദ​ന കു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

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    TAGS:HealthGeneral HealthShoulder Pain
    News Summary - Shoulder pain: Learn about it and treat it
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