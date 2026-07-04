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    General Health
    Posted On
    date_range 4 July 2026 5:03 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 5:03 PM IST

    അമിതവണ്ണം മുതൽ പി.സി.ഒ.എസ് വരെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ; മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിനായി ഒഴിവാക്കേണ്ട 8 ശീലങ്ങൾ...

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    ഇന്നത്തെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചോ പിന്തുടരുന്ന ഡയറ്റിനെക്കുറിച്ചോ മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും, എന്നാൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ശീലങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തെ എത്രത്തോളം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. അമിതവണ്ണം, ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം, ഫാറ്റി ലിവർ, മുടികൊഴിച്ചിൽ, ഉത്കണ്ഠ, ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ, പി.സി.ഒ.എസ്, മുഖക്കുരു തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ തെറ്റായ ജീവിതശീലങ്ങൾ പ്രധാന കാരണമാകാറുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പോഷകാഹാര വിദഗ്ധയായ ലവ്‌നീത് ബത്ര നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കേണ്ട 8 കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

    1. കലോറി മാത്രം കണക്കാക്കരുത്

    ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലെ കലോറി മാത്രം നോക്കുന്നത് അത്ര നല്ല രീതിയല്ല. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീനും നാരുകളും അടങ്ങിയ സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുന്നതാണ് പേശികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഭാരം കുറക്കാനും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുക. കലോറി നിയന്ത്രിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഗുണമേന്മയുള്ള പോഷകങ്ങൾ ശരീരത്തിലെത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

    2. ക്രാഷ് ഡയറ്റിങ് അരുത്

    ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം ഉള്ളവർ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയോ കഠിനമായ ഡയറ്റിങ് നടത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ (മെറ്റബോളിസം) മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ശരീരത്തിലെ ഊർജ്ജം കുറക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കൂടുതൽ പ്രയാസകരമാക്കും.

    3. മധുരപാനീയങ്ങൾ കുറക്കുക

    പഴങ്ങളുടെ ജ്യൂസുകളും പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ സ്മൂത്തികളും ആരോഗ്യകരമാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ വലിയ അളവിൽ പഞ്ചസാരയുണ്ട്. ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ളവർ ഇത്തരം പാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പകരം പഴങ്ങൾ നേരിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക. ഇതിലൂടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ നാരുകളും ഗുണകരമായ പോഷകങ്ങളും ലഭിക്കും.

    4. പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം മുടക്കരുത്

    മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ പ്രോട്ടീൻ അത്യാവശ്യമാണ്. മുടിയുടെ വളർച്ചക്ക് പ്രധാനമായും വേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ ആയതിനാൽ ദിവസേനയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ മുട്ട, പരിപ്പുവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

    5. ഉത്കണ്ഠ കുറക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

    കൂടുതൽ കഫീൻ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതും രാത്രി വൈകി മൊബൈലിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും ഉത്കണ്ഠ വർദ്ധിപ്പിക്കും. മികച്ച മാനസികാരോഗ്യത്തിനും നല്ല ഉറക്കത്തിനുമായി കഫീന്റെ ഉപയോഗം കുറക്കുകയും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപുള്ള സ്‌ക്രീൻ സമയം ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.

    6. വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്

    ഭക്ഷണം വളരെ വേഗത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് വയറ്റിൽ കൂടുതൽ വായു കടക്കാൻ കാരണമാകും. ഇത് ദഹനക്കേടിനും വയർ വീർക്കുന്നതിനും വഴിയൊരുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം നന്നായി ചവച്ച് സാവധാനം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

    7. പി.സി.ഒ.എസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ മധുരം ഒഴിവാക്കാം

    പി.സി.ഒ.എസ് ഉള്ളവർ അധിക മധുരം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ഉറങ്ങാൻ കൃത്യമായ സമയം പാലിക്കുകയും വേണം. ഹോർമോൺ ബാലൻസിനും ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമതക്കും നല്ല ഉറക്കവും പഞ്ചസാരയുടെ കുറഞ്ഞ ഉപയോഗവും വളരെ പ്രധാനമാണ്.

    8. മുഖക്കുരു അകറ്റാൻ ഉറക്കം പ്രധാനം

    അമിതമായ പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗം മുഖക്കുരു വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം. അതുപോലെ, കൃത്യമായ ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തത് ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും വീക്കത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. അതിനാൽ ചർമ്മത്തിന്റെ തിളക്കത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി പഞ്ചസാര കുറച്ച് നന്നായി ഉറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

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    TAGS:ObesityBloatingAcnenutritionPCOSHealth habits
    News Summary - Nutritionist Shares 8 Habits To Avoid For Better Health
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