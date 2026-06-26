ചിക്കുൻഗുനിയയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഗോമൂത്രം; ഐ.ഐ.ടിയിലെ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലിൽ അമ്പരന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

ചിക്കുൻഗുനിയയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഗോമൂത്രം; ഐ.ഐ.ടിയിലെ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലിൽ അമ്പരന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയtext_fields
ചിക്കുൻഗുനിയ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമായി പോരാടാൻ പശുവിൻ മൂത്രം ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്ത അർക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക ബയോആക്റ്റീവ് സംയുക്തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഐ.ഐ.ടി റൂർക്കിയിലെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ ഈ ഗവേഷണ ഫലം പുറത്തുവന്നതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളും തർക്കങ്ങളുമാണ് ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഒരു വിഭാഗം രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ, പരമ്പരാഗത അറിവുകളെ പിന്തുണച്ച് മറ്റൊരു വിഭാഗവും രംഗത്തുണ്ട്.
ഐ.ഐ.ടി റൂർക്കി തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് ഹാൻഡിലിലൂടെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. പരീക്ഷണശാലയിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ പശുവിൻ മൂത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അർക്ക് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ വൈറസിന്റെ അളവിൽ 90 ശതമാനത്തിലധികം കുറവുണ്ടായതായി അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിദത്ത സംയുക്തങ്ങൾ കൃത്യമായ അളവിൽ ചേർത്തൊരുക്കിയ പ്രത്യേക മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം 99.85 ശതമാനം വരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'എ.സി.എസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി' എന്ന പ്രമുഖ ശാസ്ത്ര ജേണലിലാണ് ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എഡിസ് കൊതുകുകൾ വഴി പകരുന്ന ചിക്കുൻഗുനിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള പനിക്കും വിട്ടുമാറാത്ത കടുത്ത സന്ധി വേദനക്കും കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതിനെതിരെ നിലവിൽ കൃത്യമായ ആന്റിവൈറൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഐ.ഐ.ടി റൂർക്കിയുടെ ഈ കണ്ടെത്തൽ നിർണായകമാണെന്നാണ് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രൊഫസർ ഷൈലി തോമർ പറയുന്നത്. ആയുർവേദ അറിവുകളെ ആധുനിക ബയോടെക്നോളജിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് പുതിയ കാലത്തെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഈ പഠനം സഹായിക്കുമെന്നും, എങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രായോഗിക ചികിത്സാ സാധ്യതകൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇനിയും കൂടുതൽ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, ഇന്റർനെറ്റിൽ ഈ വാർത്തയോട് ആളുകൾ പ്രതികരിച്ചത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിലാണ്. ഇത് കേവലം അന്ധവിശ്വാസവും വ്യാജവും ആണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വിമർശിക്കുമ്പോൾ, പശുവിൻ മൂത്രത്തിൽ ഇത്തരം ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സമാന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട എരുമയുടെയോ മാനിന്റെയോ മൂത്രത്തിലും ഇത് ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ചിലർ യുക്തിപൂർവ്വം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ പരമ്പരാഗതമായ അറിവുകൾക്ക് പിന്നിൽ കൃത്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക ശാസ്ത്രം അത് തെളിയിക്കുകയാണെന്നുമാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. ചർച്ചകൾ കൊഴുക്കുകയും വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമാവുകയും ചെയ്തതോടെ ഐ.ഐ.ടി റൂർക്കി തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിന്റെ കമന്റ് ബോക്സ് ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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