പനിക്കും അപ്പുറം: മലേറിയ എങ്ങനെ തലച്ചോറിനെയും ആന്തരികാവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു?text_fields
ഒരു സാധാരണ പനിയായിട്ടാണ് പലരും മലേറിയയെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരീരം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഭയാനകമാണ്. കൊതുകിലൂടെ പകരുന്ന ഈ രോഗം കേവലം പനിയിൽ ഒതുങ്ങാതെ ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെ തകിടം മറിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
സെറിബ്രൽ മലേറിയ: തലച്ചോറിനേൽക്കുന്ന ആഘാതം
മലേറിയയുടെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണിത്. രക്തത്തിലെ അണുക്കൾ തലച്ചോറിലെ സൂക്ഷ്മമായ രക്തക്കുഴലുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനെയാണ് സെറിബ്രൽ മലേറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കടുത്ത വിഭ്രാന്തി, ബോധക്ഷയം, അപസ്മാരം തുടങ്ങിയവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് തലച്ചോറിന് സ്ഥിരമായ തകരാറുകൾ വരുത്തുകയോ മരണത്തിന് കാരണമാവുകയോ ചെയ്യാം.
വൃക്കകളുടെ തകരാർ
മലേറിയ അണുക്കൾ ചുവന്ന രക്തകോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതിലൂടെ പുറത്തുവരുന്ന ഘടകങ്ങൾ വൃക്കകളിലെ ഫിൽട്ടറേഷൻ സംവിധാനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. 'ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ' (Blackwater Fever) എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ മൂത്രത്തിന്റെ നിറം കറുപ്പോ കടും ചുവപ്പോ ആയി മാറാം. ഇത് വൃക്കകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.
ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ വെല്ലുവിളികൾ
ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ ദ്രാവകം നിറയുന്ന അവസ്ഥ (Pulmonary Edema) ചില മലേറിയ രോഗികളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇത് ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ഓക്സിജൻ അളവ് കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിതീവ്രമായ മലേറിയ ബാധിച്ചവരിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ശ്വസന തടസ്സം മരണകാരണമായേക്കാം.
കരളിനെയും പ്ലീഹയെയും (Spleen) ബാധിക്കുന്ന രീതി
മലേറിയ അണുക്കൾ ആദ്യം പെരുകുന്നത് കരളിലാണ്. ഇത് കരളിലെ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് (Jaundice) കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, രക്തകോശങ്ങൾ അമിതമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോടെ പ്ലീഹയുടെ വലിപ്പം വർധിക്കുന്നു (Splenomegaly). ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്ലീഹ തകരാറിലാകാനുള്ള സാധ്യത പോലുമുണ്ട്.
അനീമിയയും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ കുറവും
ചുവന്ന രക്തകോശങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ കഠിനമായ വിളർച്ച (Anemia) ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ, മലേറിയ ബാധിച്ചവരിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞുപോകുന്ന (Hypoglycemia) അവസ്ഥയും കാണാറുണ്ട്. ഇത് രോഗിയെ കോമയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ്.
മലേറിയയെ എങ്ങനെ അകറ്റി നിർത്താം?
രോഗം വന്നതിനുശേഷം ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അത് വരാതെ നോക്കുന്നതാണ്. കൊതുകു നശീകരണമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം.
കൊതുകുവലകൾ ഉപയോഗിക്കുക: കൊതുകുവലകൾ (LLIN) ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക.
പരിസര ശുചിത്വം: വീടിനു ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ചിരട്ടകൾ, ടയറുകൾ, ചെടിച്ചട്ടികൾ എന്നിവയിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് കൊതുകുകൾ പെരുകാൻ കാരണമാകും.
ശരീരം മറക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ: വൈകുന്നേരങ്ങളിലും രാത്രിയിലും ശരീരം നന്നായി മറക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. കൊതുകിനെ അകറ്റുന്ന ക്രീമുകളോ ലോഷനുകളോ ഉപയോഗിക്കാം.
പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ: മലേറിയ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ (Chemoprophylaxis) കരുതുക.
ചികിത്സാരീതികൾ: കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടൽ
മലേറിയ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ ചികിത്സ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് നൽകാറുള്ളത്.
അടിസ്ഥാന ചികിത്സ: സാധാരണ മലേറിയക്ക് ക്ലോറോക്വിൻ (Chloroquine) പോലുള്ള മരുന്നുകളാണ് നൽകാറുള്ളത്.
എ.സി.ടി ചികിത്സ: അണുക്കൾക്ക് മരുന്നിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ 'ആർട്ടെമിസിനിൻ അധിഷ്ഠിത ചികിത്സ' (Artemisinin-based Combination Therapy - ACT) ആണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദം.
തീവ്രപരിചരണം: സെറിബ്രൽ മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങളെ ബാധിച്ച സങ്കീർണ്ണാവസ്ഥകളിൽ രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും കുത്തിവെപ്പിലൂടെ (IV) മരുന്നുകൾ നൽകുകയും വേണം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിജൻ നൽകുന്നതും രക്തം മാറ്റുന്നതും (Blood Transfusion) ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
മലേറിയ എന്നത് വെറുമൊരു പനിയല്ല. പനിയോടൊപ്പം വിറയൽ, തലവേദന, ഛർദ്ദി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ രക്തപരിശോധന നടത്തുക. പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപാരം (Plasmodium falciparum) എന്ന വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട അണുക്കളാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ സങ്കീർണ്ണാവസ്ഥകൾക്ക് പ്രധാനമായും കാരണമാകുന്നത്. തുടക്കത്തിലേയുള്ള രോഗനിർണ്ണയവും വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയും വഴി ഈ അപകടസാധ്യതകളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാം. ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക.
(തയാറാക്കിയത്-ഡോ. സഹീർ കൊയപ്പൊത്തൊടിക, കൺസൾട്ടന്റ് ജനറൽ മെഡിസിൻ, ആസ്റ്റർ മിംസ് മദർ ഹോസ്പിറ്റൽ അരീക്കോട്)
