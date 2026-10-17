പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം; കമ്യൂണിറ്റി സ്ക്വാഡുകളുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം; കമ്യൂണിറ്റി സ്ക്വാഡുകളുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്text_fields
മലപ്പുറം: മഞ്ഞപ്പിത്തമടക്കം പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കമ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സ്ക്വാഡുകൾക്കും തദ്ദേശസ്ഥാപന തല മേൽനോട്ട സമിതികൾക്കും രൂപം നൽകി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തൽ, രോഗവാഹക നിയന്ത്രണം, പരിസരശുചിത്വം, വയോജനങ്ങളും ഭിന്നശേഷിക്കാരുമടങ്ങുന്ന അതീവ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കൽ എന്നിവ സാധ്യമാക്കാനാണ് ഹെൽത്ത് സ്ക്വാഡുകൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നത്.
സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ 100 ദിന കർമപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിന് നിലവിൽ തദ്ദേശസ്ഥാപന തലത്തിൽ, പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമിതികളുടെ കീഴിലാണ് വാർഡ് തലത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സ്ക്വാഡുകൾക്ക് രൂപവത്കരിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിൽ രൂപവത്കരിക്കുന്ന മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും, വൈസ് ചെയർമാൻ ആരോഗ്യ സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷനുമാകും.
പകർച്ചവ്യാധികളെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും അവയുടെ ആഘാതം കുറക്കാനുമാണ് വാർഡ് തലത്തിലുള്ള സ്ക്വാഡുകൾ നേതൃത്വം നൽകുക. തദ്ദേശ സ്ഥാപനതലത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണത്തിനായി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയാറാക്കുന്ന മൈക്രോ പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ വണ്ടൂർ ഭാഗത്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തവും വളവന്നൂരിൽ മീസിൽസും പടർന്നുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാളികാവിൽ യുവാവ് മരിച്ചിരുന്നു.
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