അവഗണിക്കരുത് ഈ ചെറിയ മുറിവുകളെ, ഒരുപക്ഷേ കാല് തന്നെ നഷ്ടമായേക്കാം; പ്രമേഹരോഗികൾ അറിയേണ്ട 'ഡയബറ്റിക് ഫുട്' യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
നമ്മളിൽ പലർക്കും കാലിൽ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ സംഭവമാണ്. എന്നാൽ പ്രമേഹരോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചെറിയ മുറിവ് ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന വലിയൊരു അപകടത്തിന്റെ തുടക്കമാകാം. ഇതൊരു ചെറിയ പോറലല്ലേ, തനിയെ ഉണങ്ങിക്കോളും എന്ന അമിതവിശ്വാസവും അവഗണനയുമാണ് പലപ്പോഴും ഒരു കാല് തന്നെ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് (Amputation) രോഗിയെ എത്തിക്കുന്നത്.
എന്താണ് ഡയബറ്റിക് ഫുട്?
പ്രമേഹം ശരീരത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് അത് കാലുകളെ അപകടത്തിലാക്കുന്നത്.
നാഡീതകരാറുകൾ (Neuropathy): കാലുകളിലെ നാഡികൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുന്നത് വഴി സ്പർശനശേഷി കുറയുന്നു. ഇതിനാൽ മുറിവോ കുത്തോ ഏറ്റാൽ രോഗി വേദന അറിയുന്നില്ല.
രക്തയോട്ടം കുറയുന്നു: കാലുകളിലേക്കുള്ള രക്തസഞ്ചാരം കുറയുന്നതോടെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് അണുബാധ (Infection) വേഗത്തിൽ പടരാൻ കാരണമാകുന്നു.
ചികിത്സ വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
മിക്കവാറും രോഗികളിൽ ചികിത്സ വൈകുന്നത് താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്.
വേദനയില്ലായ്മ: വേദന അനുഭവപ്പെടാത്തതിനാൽ മുറിവ് ഗുരുതരമല്ലെന്ന് രോഗി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു.
സ്വയം ചികിത്സ: വീട്ടിൽ തന്നെ എണ്ണയോ മഞ്ഞളോ പുരട്ടിയും, ശരിയായ ചെരിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നടന്നുമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ സ്ഥിതി വഷളാക്കുന്നു.
അവഗണന: കുറച്ചു ദിവസം കൂടി നോക്കാം എന്ന ചിന്താഗതി അണുബാധ അസ്ഥിയിലേക്ക് പടരാനും മാംസം ചീഞ്ഞുപോകുന്ന (Gangrene) അവസ്ഥയിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
ലിംബ് സാൽവേജ്: കാല് മുറിച്ചുമാറ്റുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴി എന്ന് കരുതിയിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു. ആധുനിക പ്ലാസ്റ്റിക് & മൈക്രോവാസ്കുലർ സർജറി (Plastic & Microvascular Surgery) വഴി ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം കാലുകളും സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഡെബ്രൈഡ്മെന്റ് (Debridement): മുറിവിലെ അണുബാധയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കുന്നു.
രക്തയോട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ: മൈക്രോവാസ്കുലർ സർജറിയിലൂടെ രക്തയോട്ടം നിലച്ച ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് രക്തക്കുഴലുകൾ തുന്നിച്ചേർക്കുന്നു.
സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് & ഫ്ലാപ്പ് സർജറി: ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചർമമോ മാംസമോ മാറ്റിവെച്ച് മുറിവുകൾ ഉണക്കുന്നു.
എപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണണം?
താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജന്റെ സഹായം തേടണം.
- കാലിലെ വിട്ടുമാറാത്ത പുണ്ണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് നിറം
- മുറിവിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നീർവീക്കം
- വിരലുകളിലോ പാദത്തിലോ കാണുന്ന കറുപ്പ് നിറം
- മുറിവിനോടൊപ്പം അനുഭവപ്പെടുന്ന പനി അല്ലെങ്കിൽ തളർച്ച
പ്രതിരോധമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ
പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുക: കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഷുഗർ നില പരിശോധിക്കുക.
പാദപരിശോധന: ദിവസവും കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ചോ മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടെയോ പാദങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
ശരിയായ പാദരക്ഷകൾ: വീടിനുള്ളിലും പുറത്തും മൃദുവായ ചെരിപ്പുകൾ ധരിക്കുക.
ശുചിത്വം: പാദങ്ങൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയായും ഈർപ്പരഹിതമായും സൂക്ഷിക്കുക. നഖങ്ങൾ മുറിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വേദന ഇല്ല എന്നത് രോഗമില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയല്ല. പ്രമേഹരോഗികളിലെ ചെറിയൊരു മുറിവ് പോലും ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയായി കണ്ട് ചികിത്സ തേടുക. ശരിയായ സമയത്തുള്ള ഇടപെടൽ നിങ്ങളുടെ കാലുകളെയും നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ നടത്തത്തെയും സംരക്ഷിക്കും."
(തയാറാക്കിയത്- ഡോ. മനോജ് മാരുതി സനപ് (സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് & എച്ച്ഒഡി, പ്ലാസ്റ്റിക്, പുനർനിർമാണം, മൈക്രോവാസ്കുലർ & കോസ്മെറ്റിക് സർജറി അപ്പോളോ അഡ്ലക്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അങ്കമാലി)
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register