Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightGeneral Healthchevron_rightആശ്വാസമല്ല ആഘാതമാണ്;...
    General Health
    Posted On
    18 April 2026 2:32 PM IST
    Updated On
    18 April 2026 2:32 PM IST

    ആശ്വാസമല്ല ആഘാതമാണ്; വെയിലത്ത് നിന്ന് വന്നയുടനെ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക

    text_fields
    bookmark_border
    ആശ്വാസമല്ല ആഘാതമാണ്; വെയിലത്ത് നിന്ന് വന്നയുടനെ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക
    cancel

    കഠിനമായ ചൂടിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നും വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഐസ് വാട്ടർ കുടിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ആശ്വാസം നൽകുമെങ്കിലും, ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വെയിലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീര താപനില ഉയർന്നിരിക്കും. ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഐസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ഒരു 'തെർമൽ ഷോക്ക്' നൽകും. ഇത് ദഹനത്തെ ബാധിക്കാനും, പേശികൾക്ക് പിടുത്തം ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകും.

    പുറത്തെ ചൂടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഉടനെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് രക്തസമ്മർദത്തിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശരീരം ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം മാത്രം കുളിക്കുക. ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നതും താപനില പെട്ടെന്ന് താഴുന്നതും ജലദോഷം, തലവേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാം. വെയിലത്ത് നിന്ന് വന്നാൽ കുറഞ്ഞത് 10-15 മിനിറ്റ് സാധാരണ ഫാനിന്റെ കാറ്റിലിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുക. വിയർപ്പ് ആറാൻ അനുവദിക്കുക. ദാഹം മാറ്റാൻ ആദ്യം സാധാരണ താപനിലയിലുള്ള വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തണുപ്പുള്ള വെള്ളമോ കുടിക്കുക.

    1. ദഹന പ്രക്രിയയിലെ തടസ്സങ്ങൾ

    അമിതമായി തണുപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളെ സങ്കോചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ദഹനത്തെ സാവധാനത്തിലാക്കാൻ കാരണമാകും. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആഹാരത്തിലെ കൊഴുപ്പിനെ കട്ടിയാക്കുകയും, അത് ദഹിപ്പിക്കാൻ ശരീരത്തിന് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വയറുവീക്കം, ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാം.

    2. ശ്വസന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ

    പെട്ടെന്ന് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് തൊണ്ടയിൽ കഫം അടിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണമായേക്കാം. ഇത് തൊണ്ടവേദന, ജലദോഷം, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് വെയിലിൽ നിന്ന് വന്നയുടനെ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.

    3. ഹൃദയമിടിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നു

    ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാരം, വളരെ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ വാഗസ് നാഡിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ വേഗത കുറക്കാൻ കാരണമായേക്കാം. ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളോ രക്തസമ്മർദമോ ഉള്ളവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

    4. 'ബ്രെയിൻ ഫ്രീസ്' അഥവാ തലവേദന

    ഐസ് ക്രീം കഴിക്കുമ്പോഴോ ഐസ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴോ പലർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് പെട്ടെന്നുള്ള തലവേദന. ഇതിനെ 'ബ്രെയിൻ ഫ്രീസ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. തലച്ചോറിലെ സംവേദനക്ഷമതയുള്ള നാഡികളെ തണുത്ത വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്.

    ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ?

    വേനൽക്കാലത്ത് നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അത് ശരിയായ രീതിയിലായിരിക്കണം.

    അല്പനേരം വിശ്രമിക്കുക: വെയിലിൽ നിന്ന് വന്നയുടനെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ, ശരീരം സാധാരണ താപനിലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ (ഏകദേശം 5-10 മിനിറ്റ്) കാത്തിരിക്കുക.

    മൺപാത്രത്തിലെ വെള്ളം: ഫ്രിഡ്ജിലെ വെള്ളത്തിന് പകരമായി മൺകൂജയിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ഇത് പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ വെള്ളത്തെ തണുപ്പിക്കുകയും ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

    മറ്റു പാനീയങ്ങൾ: നാരങ്ങാവെള്ളം, സംഭാരം, ഇളനീർ എന്നിവ കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ലവണാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    hot weather, blood pressure, headache, sweating, cold water
    News Summary - Drinking Cold Water In Summer? Here’s How It Affects Your Body And Health
    Similar News
    Next Story
    X