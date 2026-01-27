കണ്ണിന് താഴെ കറുപ്പാണോ? ഉറക്കമില്ലായ്മ മാത്രമല്ല കാരണം...text_fields
കണ്ണിന് താഴെ കറുത്ത പാടുകൾ കണ്ട് സങ്കടപ്പെടാറുണ്ടോ? ഉറക്കക്കുറവ് മാത്രമല്ല ഇതിന് കാരണം. കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുത്ത പാടുകൾ പലപ്പോഴും വെറും ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെയും ആരോഗ്യത്തിലെയും പല മാറ്റങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാകാറുണ്ട്.
കാരണങ്ങൾ
1. പാരമ്പര്യം: കുടുംബത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കണ്ണിന് താഴെയുള്ള ചർമം സ്വാഭാവികമായും മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണമാണ്.
2. നിർജ്ജലീകരണം: ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കണ്ണിന് താഴെയുള്ള ചർമം വിളറാനും കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കാനും കാരണമാകും. ഇത് കറുത്ത പാടുകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
3. പ്രായമാകുന്നത്: പ്രായമാകുമ്പോൾ ചർമത്തിലെ കൊഴുപ്പും കൊളാജനും കുറയുന്നു. ഇതിനാൽ കണ്ണിന് താഴെയുള്ള ചർമം കൂടുതൽ നേർത്തതാവുകയും ഉള്ളിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പുറത്തേക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണുകയും ചെയ്യുന്നു.
4. ഫോൺ/കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗം: തുടർച്ചയായി സ്ക്രീനുകളിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണിന് കഠിനമായ സമ്മർദം നൽകുന്നു. ഇത് കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കാനും ആ ഭാഗം ഇരുണ്ടതാകാനും കാരണമാകും.
5. അലർജികൾ: അലർജി ഉള്ളപ്പോൾ ശരീരം ഹിസ്റ്റമിനുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇത് രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കാൻ കാരണമാകും. കൂടാതെ, അലർജി കാരണം കണ്ണ് തിരുമ്മുന്നതും കറുപ്പ് വർധിപ്പിക്കും.
6. പോഷകാഹാരക്കുറവ്: ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കുറയുന്നതും വിറ്റാമിൻ കെ, സി, ഇ എന്നിവയുടെ കുറവും കറുത്ത പാടുകൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്.
പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ
ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക: ദിവസം കുറഞ്ഞത് 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുക: സൂര്യപ്രകാശം ചർമത്തിലെ മെലാനിൻ വർധിപ്പിക്കും. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കുക.
തണുത്ത പായ്ക്കുകൾ: തണുപ്പിച്ച വെള്ളരിക്ക കഷ്ണങ്ങളോ ടീ ബാഗുകളോ കണ്ണിന് മുകളിൽ വെക്കുന്നത് രക്തയോട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.
ഭക്ഷണം: ചീര, ബ്രോക്കോളി തുടങ്ങിയ ഇരുമ്പ് സത്തുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയ പഴങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
