Madhyamam
    Posted On
    date_range 27 Jan 2026 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Jan 2026 11:34 AM IST

    കണ്ണിന് താഴെ കറുപ്പാണോ? ഉറക്കമില്ലായ്മ മാത്രമല്ല കാരണം...

    കണ്ണിന് താഴെ കറുത്ത പാടുകൾ കണ്ട് സങ്കടപ്പെടാറുണ്ടോ? ഉറക്കക്കുറവ് മാത്രമല്ല ഇതിന് കാരണം. ​കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുത്ത പാടുകൾ പലപ്പോഴും വെറും ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെയും ആരോഗ്യത്തിലെയും പല മാറ്റങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാകാറുണ്ട്.

    ​കാരണങ്ങൾ

    ​1. പാരമ്പര്യം: കുടുംബത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കണ്ണിന് താഴെയുള്ള ചർമം സ്വാഭാവികമായും മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണമാണ്.

    ​2. നിർജ്ജലീകരണം: ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കണ്ണിന് താഴെയുള്ള ചർമം വിളറാനും കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കാനും കാരണമാകും. ഇത് കറുത്ത പാടുകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    ​3. പ്രായമാകുന്നത്: ​പ്രായമാകുമ്പോൾ ചർമത്തിലെ കൊഴുപ്പും കൊളാജനും കുറയുന്നു. ഇതിനാൽ കണ്ണിന് താഴെയുള്ള ചർമം കൂടുതൽ നേർത്തതാവുകയും ഉള്ളിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പുറത്തേക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണുകയും ചെയ്യുന്നു.

    ​4. ഫോൺ/കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗം: തുടർച്ചയായി സ്ക്രീനുകളിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണിന് കഠിനമായ സമ്മർദം നൽകുന്നു. ഇത് കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കാനും ആ ഭാഗം ഇരുണ്ടതാകാനും കാരണമാകും.

    ​5. അലർജികൾ: അലർജി ഉള്ളപ്പോൾ ശരീരം ഹിസ്റ്റമിനുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇത് രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കാൻ കാരണമാകും. കൂടാതെ, അലർജി കാരണം കണ്ണ് തിരുമ്മുന്നതും കറുപ്പ് വർധിപ്പിക്കും.

    6. പോഷകാഹാരക്കുറവ്: ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കുറയുന്നതും വിറ്റാമിൻ കെ, സി, ഇ എന്നിവയുടെ കുറവും കറുത്ത പാടുകൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്.

    ​പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ

    ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക: ദിവസം കുറഞ്ഞത് 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

    സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുക: സൂര്യപ്രകാശം ചർമത്തിലെ മെലാനിൻ വർധിപ്പിക്കും. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കുക.

    ​തണുത്ത പായ്ക്കുകൾ: തണുപ്പിച്ച വെള്ളരിക്ക കഷ്ണങ്ങളോ ടീ ബാഗുകളോ കണ്ണിന് മുകളിൽ വെക്കുന്നത് രക്തയോട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

    ഭക്ഷണം: ചീര, ബ്രോക്കോളി തുടങ്ങിയ ഇരുമ്പ് സത്തുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയ പഴങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

    TAGS:eye care tipsmalnutritionHealth Alertdehydration
