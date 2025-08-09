Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightGeneral Healthchevron_rightആ​സ്ത​മ​യെ...
    General Health
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:31 AM IST

    ആ​സ്ത​മ​യെ നി​സ്സാ​ര​മാ​യി കാ​ണ​രു​ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​സ്ത​മ​യെ നി​സ്സാ​ര​മാ​യി കാ​ണ​രു​ത്
    cancel

    ശ്വ​സ​ന​നാ​ള​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ആ​സ്ത​മ. ലോ​ക​ത്താ​ക​മാ​നം ആ​സ്ത​മാ​രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​വും ശ്വ​സ​ന​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​ണു​ബാ​ധ​യും ശ്വ​സ​ന കോ​ശ​ത്തി​​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ചു​മ, നെ​ഞ്ചി​ന് ഭാ​രം, ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ൽ, ശ​ബ്​​ദ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യ ശ്വാ​സോ​ച്ഛ്വാ​സം എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ കാ​ണു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ചി​കി​ത്സ വൈ​കി​ക്ക​രു​ത്. ര​ക്ത​ത്തി​ൽ ഓ​ക്സി​ജ​ന്റെ അ​ള​വ് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ കൂ​ടി ഈ ​രോ​ഗ​ത്തി​നു​ണ്ട്. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ലും സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷ​വു​മാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലും രോ​ഗം ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    അ​ന​ന്ത​ര ഫ​ലം

    ജോ​ലി​ക്ഷ​മ​ത കു​റ​യും. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പ​ഠ​ന ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കും. അ​പൂ​ർ​വം കേ​സു​ക​ളി​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള മ​ര​ണം പോ​ലും സം​ഭ​വി​ക്കാ​നി​ട​യു​ണ്ട്. പാ​ര​മ്പ​ര്യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് രോ​ഗം ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് ചെ​റി​യ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പി​ടി​പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​സ്ത​മ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടും. പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണി​ത്.

    പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​ത്

    പു​ക​വ​ലി ബ്രോ​ങ്കൈ​റ്റി​സി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പു​ക​വ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക. ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക. വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ (പൂ​ച്ച, മു​യ​ൽ, ത​ത്ത) ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക. പൊ​ടി നി​റ​ഞ്ഞ, ത​ണു​പ്പു​ള്ള അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രം കു​റ​ക്കു​ക. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 5/20 മി​നി​റ്റ് 30 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ശ്വാ​സോ​ച്ഛാ​സം പി​ടി​ക്ക​ൽ വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യു​ക.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ചു​മ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ സി​ട്രി​ക് ആ​സി​ഡ് പ​ഴ​ങ്ങ​ളാ​യ നാ​ര​ങ്ങ, മാ​ത​ള​നാ​ര​ങ്ങ, പ​ച്ച ആ​പ്പി​ൾ, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ, വാ​ഴ​പ്പ​ഴം, വെ​ള്ള​രി​ക്ക, സ്ട്രോ​ബെ​റി, എ​ണ്ണ​മ​യ​മു​ള്ള​തും എ​രി​വു​ള്ള​തു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക. നെ​ഞ്ചി​ലെ ശ​രി​യാ​യ വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി അ​മി​ത​ഭാ​ര​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, അ​ത് കു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക. ഈ ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പാ​ലി​ച്ചാ​ൽ ആ​സ്ത​മ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കു​റ​യും.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന ഏ​തു വി​ധം

    നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​സ്ത​മ​യും നെ​ഞ്ചി​ലെ അ​ല​ർ​ജി​യും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ര​ക്തം, ക​ഫം പ​രി​ശോ​ധ​ന, നെ​ഞ്ച് എ​ക്സ്റേ, ച​ർ​മ​ത്തി​ലെ അ​ല​ർ​ജി പ​രി​ശോ​ധ​ന, പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി പ​രി​ശോ​ധ​ന, ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ രോ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്താം.

    Pulmonary Function Test (PFT), ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന, നെ​ഞ്ച് എ​ക്സ്-​റേ, സൈ​ന​സ് എ​ക്സ്-​റേ, അ​ല​ർ​ജി പ​രി​ശോ​ധ​ന, ശ്വാ​സ​കോ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ്ക്കാ​യി മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ ഒ​രു പ​ൾ​മ​നോ​ള​ജി​സ്റ്റി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Healthsoudi newsasthma treatment
    News Summary - Article about Asthma
    Similar News
    Next Story
    X