80 വയസ്സിലും ഉറക്കം വെറും 4 മണിക്കൂർ; ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഉറക്കക്കുറവ് ശീലമോ അപൂർവ ജനിതക പ്രത്യേകതയോ?text_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: ഉയർന്ന പദവികളും തിരക്കേറിയ ജീവിതവും പലപ്പോഴും കവർന്നെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഉറക്കത്തെയാണ്. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് പ്രതിദിനം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കം ആവശ്യമാണെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധരുടെ പക്ഷം. എന്നാൽ 80-ാം വയസ്സിലും പ്രതിദിനം വെറും നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ മാത്രം ഉറങ്ങുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ശീലം വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകത്ത് വീണ്ടും വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്. 'രാത്രി 12 മണി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണി വരെ ഞാൻ വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം പുലർച്ചെ 5 മണിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഉണരുകയും ചെയ്യും', എന്ന് ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് തന്നെ മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ 4 മുതൽ 5 മണിക്കൂർ മാത്രം ഉറങ്ങിയിരുന്ന ആളാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ഉറക്കം ആവശ്യമില്ലെന്നും മുൻ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഫിസിഷ്യൻ റോണി ജാക്സണും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ട്രംപ് 'സ്ലീപ്പ് ഹാക്കറോ' അതോ 'നാച്ചുറൽ ഷോർട്ട് സ്ലീപ്പറോ'?
തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം കൃത്രിമമായി വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്ന 'സ്ലീപ്പ് ഹാക്കിംഗ്' രീതിയാണോ ട്രംപ് പിന്തുടരുന്നത്, അതോ അപൂർവം ചില മനുഷ്യരിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന 'നാച്ചുറൽ ഷോർട്ട് സ്ലീപ്പർ' ആണോ അദ്ദേഹം എന്ന ചോദ്യമാണ് വിദഗ്ദ്ധർക്കിടയിൽ ഉയരുന്നത്. ജനസംഖ്യയിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ജനിതക പ്രത്യേകതകൾ കാരണം 4-5 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാലും ശരീരം പൂർണ ഉന്മേഷത്തിലായിരിക്കും. തലച്ചോറിന്റെ ഓർമശക്തിക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇത് തടസ്സമാകാറില്ല. എന്നാൽ, കൃത്രിമമായി ഉറക്കം കുറച്ച് അധിക സമയം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് വേഗത്തിലുള്ള വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, പക്ഷാഘാതം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഉറക്കം എന്തിന് അനിവാര്യം?
ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും വിശ്രമം നൽകുന്നതിനൊപ്പം കോശങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കാനും കോശജ്വലനം കുറയ്ക്കാനും ഉറക്കം കൂടിയേ തീരൂ.
- ഓർമശക്തിയും പ്രശ്നപരിഹാര ശേഷിയും: ഉറക്കത്തിലാണ് തലച്ചോർ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കുന്നതും ഓർമകൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും. ഉറക്കം കുറയുന്നത് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയെയും പ്രതികരണ ശേഷിയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
- ഊർജ പുനഃസ്ഥാപനം: ശരീരത്തിലെ ടിഷ്യൂകൾ പുതുക്കപ്പെടാനും ഊർജ നില പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും രാത്രിയിലെ ഗാഢനിദ്ര അനിവാര്യമാണ്.
മുതിർന്ന പ്രായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഇരട്ടിയാണെന്നിരിക്കെ, ട്രംപിന്റെ കുറഞ്ഞ ഉറക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ ലോകത്ത് സമ്മിശ്ര അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.
എന്താണ് 'സ്ലീപ്പ് ഹാക്കിംഗ്'?; വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത്
ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം ബോധപൂർവം വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രവണതയെയാണ് 'സ്ലീപ്പ് ഹാക്കിംഗ്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഉറക്ക ചക്രത്തെ ഉത്തേജക മരുന്നുകളിലൂടെയോ, ഉറക്കത്തെ പല ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്ന പോളിഫേസിക് സ്ലീപ്പ് രീതികളിലൂടെയോ, ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെയോ കൃത്രിമമായി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്ന് പ്രമുഖ ആരോഗ്യ-ആയുർദൈർഘ്യ വിദഗ്ദ്ധൻ ഡോ. മാർക്ക് കോവാക്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ, എല്ലാവരുടെയും ഉറക്ക ആവശ്യങ്ങൾ ഒരുപോലെയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജനിതക ഘടന, പ്രായം, ആരോഗ്യസ്ഥിതി, ജീവിതശൈലി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ഉറക്കത്തിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
ജനിതക മാറ്റവും നാച്ചുറൽ ഷോർട്ട് സ്ലീപ്പർമാരും: ജനസംഖ്യയിലെ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകളിൽ 'DEC2' ജീനിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അപൂർവ ജനിതക പ്രത്യേകതയുള്ളവർക്ക് പ്രതിദിനം 5 മുതൽ 6 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങിയാലും ശാരീരിക-മാനസിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പൂർണ കാര്യക്ഷമതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. വ്യവസായ പ്രമുഖർ, ഡോക്ടർമാർ, അഭിഭാഷകർ, സംരംഭകർ, കണ്ടുപിടുത്തക്കാർ തുടങ്ങി ലോകത്തെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിലർ 8 മണിക്കൂറിൽ താഴെ ഉറങ്ങി മികച്ച രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇവർ പൊതുനിയമത്തിന് അപവാദമായ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമാണെന്നും സാധാരണക്കാർ ഇത് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിനാശകരമാണെന്നും ഡോ. മാർക്ക് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
സ്ലീപ്പ് ഹാക്കിംഗ് വരുത്തിവെക്കുന്ന ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
ദീർഘകാലം ഉറക്കം വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നത് ശാരീരിക-മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ഒരുപോലെ അപകടത്തിലാക്കും.
- തലച്ചോറിലെ തകരാറുകൾ: ഉറക്കം കുറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഹിപ്പോകാമ്പസിന്റെ മെമ്മറി ക്രോഡീകരണത്തെയും പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടക്സിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കും. കോർട്ടിസോൾ (സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ) അളവ് കൂടുന്നതിനും ഇത് വഴിവെക്കും.
- ഹ്രസ്വകാല പ്രശ്നങ്ങൾ: പ്രതികരണ ശേഷി കുറയുക, ശരിയായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക, വൈകാരികമായ അസ്ഥിരത എന്നിവ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രകടമാകും.
- ദീർഘകാല രോഗങ്ങൾ: അമിതവണ്ണം, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് രോഗങ്ങൾ (അൽഷിമേഴ്സ് പോലുള്ളവ) എന്നിവ വരാനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.
ആരോഗ്യകരമായ ഗാഢനിദ്രയ്ക്ക് വിദഗ്ദ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴികൾ
ഉറക്കം കൃത്രിമമായി കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം, ലഭിക്കുന്ന ഉറക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താൻ ഡോ. മാർക്ക് കോവാക്സ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന പ്രധാന ശീലങ്ങൾ:
- കൃത്യമായ സമയം: എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയും കൃത്യസമയത്ത് ഉണരുകയും ചെയ്യുക.
- ബ്ലൂ-ലൈറ്റ് നിയന്ത്രണം: ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് തുടങ്ങിയ സ്ക്രീനുകളിൽ നിന്നുള്ള നീലവെളിച്ചം പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുക.
- മുറിയിലെ തണുപ്പ് ക്രമീകരിക്കുക: കിടപ്പുമുറി 16 മുതൽ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ തണുപ്പുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഗാഢനിദ്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമാണ്.
- ലഹരിയും കഫീനും ഒഴിവാക്കുക: ഉറക്കത്തിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള സമയങ്ങളിൽ ചായ, കാപ്പി തുടങ്ങിയ കഫീൻ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങളും മദ്യപാനവും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുക.