Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightകു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണു​ള്ള...
    Health & Fitness
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 10:33 AM IST

    കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണു​ള്ള മ​ര​ണം; കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണു​ള്ള മ​ര​ണം; കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും
    cancel

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണു​ള്ള മ​ര​ണം പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക-​ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്‌​ന​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ദു​ര​ന്തം, സ്വ​പ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​തെ ഒ​രു​പാ​ടു​പേ​രു​ടെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി നേ​ടി​യി​ട്ടും യു​വാ​ക്ക​ളി​ൽ പോ​ലും ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്? എ​ങ്ങ​നെ ഈ ​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാം? സ​മൂ​ഹം ഗൗ​ര​വ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​മാ​ണി​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ: ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും

    ഗ​ൾ​ഫി​ലെ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. ഉ​യ​ർ​ന്ന കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. ഇ​വ​യൊ​ക്കെ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഫാ​സ്റ്റ് ഫു​ഡ് സം​സ്കാ​ര​വും തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ക​ലോ​റി​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം സ്ഥി​ര​മാ​യി ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തും അ​മി​ത​ഭാ​ര​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. വ്യാ​യാ​മ​മി​ല്ലാ​ത്ത ജീ​വി​തം, മ​തി​യാ​യ ഉ​റ​ക്ക​ക്കു​റ​വ്, ഒ​പ്പം പു​ക​വ​ലി, മ​ദ്യം പോ​ലു​ള്ള ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​വും രോ​ഗ​സാ​ധ്യ​ത വ​ള​രെ​യ​ധി​കം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന മാ​ന​സി​ക പി​രി​മു​റു​ക്കം, ജോ​ലി​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ​പ​ര​മാ​യ അ​ക​ൽ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന് സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ജോ​ലി സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ക​ഠി​ന​മാ​യ ചൂ​ടി​ൽ പു​റ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഹീ​റ്റ് സ്ട്രോ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ താ​പ​നി​ല അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​സ്തി​ഷ്ക​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ജോ​ലി, മ​തി​യാ​യ വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ലാ​യ്മ, കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ എ​ന്നി​വ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള പ​ല​രും കൃ​ത്യ​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​തെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ അ​റി​യാ​തെ പോ​കു​ന്ന​ത് സ്ഥി​തി വ​ഷ​ളാ​ക്കു​ന്നു.

    എ​ങ്ങ​നെ ത​ട​യാം? വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​തി​രോ​ധ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും

    പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ട​യാ​നാ​കി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കാം.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി

    ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, ബ്ല​ഡ് ഷു​ഗ​ർ എ​ന്നി​വ സ്ഥി​ര​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക. പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യി രോ​ഗ​സാ​ധ്യ​ത ഉ​ള്ള​വ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

    എ​ണ്ണ​യും കൊ​ഴു​പ്പും കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഫാ​സ്റ്റ് ഫു​ഡു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക. പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, നാ​ര​ട​ങ്ങി​യ ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ൾ, മ​ത്സ്യം എ​ന്നി​വ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. രാ​ത്രി വൈ​കി​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.

    ദി​വ​സ​വും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 30 മി​നി​റ്റെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ക്കു​ക​യോ വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക. ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ഇ​ട​ക്കി​ടെ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് ന​ട​ക്കു​ക.

    പു​ക​വ​ലി​യും മ​ദ്യ​പാ​ന​വും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.

    മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    ജോ​ലി​യി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മെ​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ, യോ​ഗ, സം​ഗീ​തം എ​ന്നി​വ ശീ​ല​മാ​ക്കു​ക.

    ന​ല്ല സു​ഹൃ​ദ് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക.

    ദി​വ​സ​വും മ​തി​യാ​യ ഉ​റ​ക്കം (ഏ​ക​ദേ​ശം 7-8 മ​ണി​ക്കൂ​ർ) ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക.

    പു​റ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ക​യും ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ത്ത് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് എ​ന്തുചെ​യ്യാം

    പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാം.

    സി.​പി.​ആ​ർ പോ​ലു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശീ​ല​നം സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്ക​ണം. ഇ​പ്പോ​ൾ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ധാ​രാ​ളം സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​തൊ​ക്കെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.

    ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ ബ്ല​ഡ്‌ ടെ​സ്റ്റ്‌ ന​ട​ത്തി അ​സു​ഖം ഒ​ന്നും ഇ​ല്ല എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വേ​രി​യേ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​വു​ക.

    ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടാ​ൽ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ക.

    ജീ​വി​ത​ത്തെ ത​ക​ർ​ത്തു​ക​ള​യു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ, സ്വ​ന്തം ആ​രോ​ഗ്യം ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ കാ​ണാ​ൻ ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​യും ത​യാ​റാ​ക​ണം.

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ക. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യ ചി​കി​ത്സ​യും ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Health TipsDeath by drowningHealth Newsgulf news malayalam
    News Summary - Death by drowning; causes and prevention methods
    Similar News
    Next Story
    X