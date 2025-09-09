Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Health & Fitness
    ബി.​കെ.​സി.​സി ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ; മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ത ഹൃ​ദ​യാ​ശു​പ​ത്രി

    ബി.​കെ.​സി.​സി ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ; മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ത ഹൃ​ദ​യാ​ശു​പ​ത്രി
    ഹൃ​ദ​യ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​കി​ൽ​സ​ക്കാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ത​മാ​യ ആ​ശു​പ​ത്രി-​അ​താ​ണ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ലെ ബി.​കെ.​സി.​സി ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ​യും സ​മീ​പ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ സ​മീ​പി​ക്കാ​വു​ന്ന ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ബി.​കെ.​സി.​സി ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    സ​മ​ർ​പ്പി​തഹൃ​ദ​യ​സേ​വ​നം

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​ക ‘ഡെ​ഡി​ക്കേ​റ്റ​ഡ് കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ’ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ബി.​കെ.​സി.​സി​യി​ൽ ഹൃ​ദ​യ​രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ മാ​ത്രം ചി​കി​ത്സ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ ക്രോ​സ് ഇ​ൻ​ഫെ​ക്ഷ​ൻ സാ​ധ്യ​ത (കോ​വി​ഡ്, നി​പ, ന്യൂ​മോ​ണി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ) വ​ള​രെ കു​റ​വ്. രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം.

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഫി​ലി​പ്‌​സ് ഫ്ലാ​റ്റ് പാ​ന​ൽ കാ​ത്ത് ലാ​ബ്, ഇ​ൻ​ട്രാ​വാ​സ്കു​ലാ​ർ അ​ൾ​ട്രാ​സൗ​ണ്ട് (IVUS), മോ​ഡേ​ൺ ഐ.​സി.​യു, എ​ക്കോ, ടി.​എം.​ടി ഹോ​ൾ​ട്ട​ർ തു​ട​ങ്ങി സ​മ്പൂ​ർ​ണ കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് വ​ർ​ക്ക്-​അ​പ് ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    ലോ​കോ​ത്ത​ര ദേ​ശീ​യ-​ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ വൈ​ദ്യ​ശ്ര​ദ്ധ

    ദേ​ശീ​യ-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ ഡോ. ​കെ.​പി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഇ​രു​പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്തോ​ടെ 15,000-ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ഞ്ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​ക​ളും 25,000-ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ഞ്ജി​യോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കു​ന്ന സീ​നി​യ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ണ​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​ന്‍റെ സേ​വ​നം ബി.​കെ.​സി.​സി​യു​ടെ വ​ലി​യ സ​മ്പ​ത്താ​ണ്.

    ബി.​കെ.​സി.​സി ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശ​ക്തി ഡോ. ​കെ.​പി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഹൈ-​റി​സ്‌​ക് കൊ​റോ​ണ​റി ആ​ഞ്ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ന്‍റ​ർ​വെ​ൻ​ഷ​ണ​ൽ ചി​കി​ത്സ​ക​ളു​മാ​ണ്.

    • CHIP ആ​ഞ്ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി (Complex High-Risk Interventional Procedure)
    • കി​ഡ്നി രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് “നോ-​കോ​ൺ​ട്രാ​സ്റ്റ്” ആ​ൻ​ഡ്​ ‘‘ലോ-​കോ​ൺ​ട്രാ​സ്റ്റ്” ആ​ഞ്ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി
    • സ​ങ്കീ​ർ​ണ കൊ​റോ​ണ​റി രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ബൈ​പാ​സ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ഞ്ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി
    • ലെ​ഫ്റ്റ് ബ​ണ്ടി​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് പെ​യ്‌​സി​ങ്​
    • CRT-D ആ​ൻ​ഡ്​ CRT-P പെ​യ്‌​സി​ങ്​ (ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പി​ൽ ഗു​രു​ത​ര രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്)
    • അ​യോ​ർ​ട്ടി​ക് വാ​ൽ​വ് സ്റ്റീ​നോ​സി​സി​ന് (Aortic Valve Stenosis). വാ​ൽ​വ് മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യു​ള്ള ക​ത്തീ​റ്റ​ർ റി​പ്പ​യ​ർ.
    • ഇ​വ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ബൈപാ​സ് പോ​ലു​ള്ള വ​ലി​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ൽ മു​റി​ച്ചു​ക​ള​യേ​ണ്ട രീ​തി​യി​ലു​ള്ള, കാ​ലു​ക​ളി​ലെ ഉ​ണ​ങ്ങാ​ത്ത വ്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പെ​രി​ഫെ​റ​ൽ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി ചി​കി​ത്സ വ​ഴി അ​മ്പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്നു. സേ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വും. ബി.​കെ.​സി.​സി ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത, ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​യും അ​തേ​സ​മ​യം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​മാ​യ ചി​ല​വി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ​യി​ലെ സ​മ​യ​ര​ക്ഷ

    മ​ൾ​ട്ടി-​സ്പെ​ഷ്യാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം വ​ന്ന ഒ​രു രോ​ഗി​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ട്ര​യേ​ജ് പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ പോ​കു​മ്പോ​ൾ, ബി.​കെ.​സി.​സി ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ അ​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാം. ഡെ​ഡി​ക്കേ​റ്റ​ഡ് കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി കെ​യ​ർ ആ​യ​തി​നാ​ൽ രോ​ഗി എ​ത്തി​യ ഉ​ട​ൻ ചി​കി​ത്സ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. ഡോ​ർ-​ടു-​ബ​ലൂ​ൺ സ​മ​യം 40 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ (അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ നി​ല​വാ​രം 90 മി​നി​റ്റ്). ഇ​തി​നാ​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ രോ​ഗി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ബി.​കെ.​സി.​സി ഹാ​ർ​ട്ട് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ - നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന് സു​ര​ക്ഷി​ത കൈ​ത്താ​ങ്ങ്. ഉടൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ http://www.madhyamam.com/walkathon

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ബി.​കെ.​സി.​സി നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ​​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ക​ണം?

    • ഹൃ​ദ​യ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മാ​ത്രം സ​മ​ർ​പി​ത ആ​ശു​പ​ത്രി.
    • ഹൈ-​റി​സ്‌​ക് ആ​ഞ്ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി, CHIP, നോ-​കോ​ൺ​ട്രാ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ്​ ലോ-​കോ​ൺ​ട്രാ​സ്റ്റ് ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ.
    • CRT-D, CRT-P, ലെ​ഫ്റ്റ് ബ​ണ്ടി​ൽ പെ​യ്‌​സി​ങ്, വാ​ൽ​വ് റി​പെ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി പു​തി​യ ത​ല​മു​റ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ.
    • ദേ​ശീ​യ-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റി​ന്‍റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ചി​കി​ത്സ.
    • ഇ​ൻ​ഫെ​ക്ഷ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ പ​രി​സ​രം.
    • അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​യം ലാ​ഭി​ച്ച്, ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സേ​വ​നം.
    • ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ചി​കി​ൽ​സ.


