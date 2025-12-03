Begin typing your search above and press return to search.
    പ്രകൃതിദത്ത മോയ്സ്ചറൈസർ; തേൻ പതിവായി ഉപയോഗിച്ചാൽ...

    honey
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ​തേൻ മുഖത്ത് ദിവസവും തേക്കുന്നത് ചർമത്തിന് പല തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നൽകും. തേൻ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ്. കൂടാതെ, ഇതിന് ആന്‍റി ബാക്ടീരിയൽ, ആന്‍റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. തേൻ ഒരു ഹ്യൂമെക്ടന്‍റ് ആയതിനാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈർപ്പം വലിച്ചെടുത്ത് ചർമത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഇത് ചർമം വരളാതെയും മൃദുവായിരിക്കാനും സഹായിക്കും. തേനിന് സ്വാഭാവികമായ ആന്‍റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ മുഖക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ, ഇതിന്‍റെ ആന്‍റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സ്വഭാവം മുഖക്കുരുവിന്‍റെ ചുവപ്പും വീക്കവും കുറക്കാൻ സഹായിക്കും.

    തേൻ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകൾ, കറുത്ത പാടുകൾ എന്നിവയുടെ നിറം മങ്ങാൻ സഹായിക്കും. തേൻ ചർമത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാനും കോശങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ചർമത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ തിളക്കം നൽകും. തേനിൽ ധാരാളം ആന്‍റിഓക്‌സിഡന്‍റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചർമത്തിലെ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ ചെറുക്കുകയും ചുളിവുകളും നേർത്ത വരകളും വരുന്നത് വൈകിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ചെറിയ മുറിവുകളും പാടുകളും വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങാൻ തേൻ സഹായിക്കും.

    ​ദിവസവും തേൻ തേക്കുന്നത് സാധാരണയായി സുരക്ഷിതമാണെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് തേനിനോട് അലർജി ഉണ്ടാകാം. ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൈത്തണ്ടയിലോ ചെവിയുടെ പിന്നിലോ പുരട്ടി അലർജി ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ചൊറിച്ചിൽ, ചുവപ്പ്, തടിപ്പ് എന്നിവ കണ്ടാൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. മുഖത്ത് പുരട്ടാനായി ശുദ്ധമായ തേൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പഞ്ചസാര ചേർത്തതോ മായം കലർന്നതോ ആയ തേൻ ഗുണം ചെയ്യില്ല.

    തേൻ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞത് 15-20 മിനിറ്റിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. മുഖത്ത് തേൻ അവശേഷിക്കുന്നത് പൊടി പറ്റിപ്പിടിക്കാനും സുഷിരങ്ങൾ അടയാനും കാരണമാകും. എണ്ണമയമുള്ളവർക്ക് തേൻ അല്പം കട്ടിയായി തോന്നാമെങ്കിലും, ഇതിന് അധികമുള്ള എണ്ണമയം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എങ്കിലും തേൻ പുരട്ടിയ ശേഷം മുഖം നന്നായി കഴുകി എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചർമം സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ആഴ്ചയിൽ 3-4 ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം.

    TAGS:honeyBeauty TipsSkin Carenatural moisturizerHealth Tips
