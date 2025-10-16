Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 16 Oct 2025 9:18 AM IST
    date_range 16 Oct 2025 9:18 AM IST

    വൈ​റ്റ​മി​ൻ ടോ​ക്സി​സി​റ്റി

    അ​മി​ത അ​ള​വി​ൽ വൈ​റ്റ​മി​ൻ ഡി ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​​മാ​ണ്
    വൈ​റ്റ​മി​ൻ ടോ​ക്സി​സി​റ്റി
    സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന വൈ​റ്റ​മി​ൻ എ​ന്നാ​ണ് വൈ​റ്റ​മി​ൻ ഡി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​മ്മ​ൾ ചെ​റി​യ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘സ​ൺ​ഷൈ​ൻ വൈ​റ്റ​മി​ൻ’ എ​ന്നും ഇ​ത​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ രോ​ഗപ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് വൈ​റ്റ​മി​ൻ ഡി ​ആ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി കൂ​ട്ടാ​ൻ വൈ​റ്റ​മി​ൻ ഡി ​സ​പ്ലി​മെ​ന്റു​ക​ൾ അ​മി​ത​മാ​യി ക​ഴി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് വി​പ​രീ​ത ഫ​ല​മാ​യി​രി​ക്കു​മു​ണ്ടാ​വു​ക.

    ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ വൈ​റ്റ​മി​ൻ ഡി​യു​ടെ അ​ള​വ് കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന് ‘വൈ​റ്റ​മി​ൻ ഡി ​ടോ​ക്സി​സി​റ്റി’ എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും. പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി അ​മി​ത​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ, പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി കോ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ശ​രീ​ര​ത്തെ​ത​ന്നെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​ത്. ര​ക്ത​ത്തി​ലെ കാ​ൽ​സ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വൃ​ക്ക​ക​ൾ, ഹൃ​ദ​യം, ത​ല​ച്ചോ​റ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം അ​മി​ത​മാ​യി സ​പ്ലി​മെ​ന്റു​ക​ൾ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ വൈ​റ്റ​മി​ൻ ഡി ​അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കും. ഇ​തു​വ​ഴി ഹൃ​ദ​യം, ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ൾ, ശ്വാ​സ​കോ​ശം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ൽ​സ്യം അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ക​യും അ​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ര​ക്ത​ത്തി​ൽ കാ​ൽ​സ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് കൂ​ടി​യാ​ൽ അ​ത് വൃ​ക്ക​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കും. അ​പ്പോ​ൾ എ​ന്താ​ണ് ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം? ല​ളി​ത​മാ​ണ്. അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി സ​പ്ലി​മെ​ന്റു​ക​ൾ ക​ഴി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ. ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം മാ​ത്ര​മേ വൈ​റ്റ​മിൻ സ​പ്ലി​മെ​ന്റു​ക​ൾ ക​ഴി​ക്കാ​വൂ.

