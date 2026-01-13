Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Fitness
    Posted On
    13 Jan 2026 10:14 AM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 10:14 AM IST

    വർക്കൗട്ടിന് മുമ്പ് എനർജി ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നവർ അറിയാൻ; നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പണിമുടക്കാം!

    energy drink
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    വർക്കൗട്ടിന് മുമ്പ് എനർജി ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നവരാണോ? ജിമ്മിൽ വ്യായാമം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഏതെങ്കിലും കായികവിനോദത്തിന് ശേഷമോ എപ്പോഴെങ്കിലും എനർജി ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഉണർവും ഉന്മേഷവും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിൽ അൽപം കൂടി ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. വർക്കൗട്ടിന് മുന്നോടിയായുള്ള എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഉപയോഗം ഹൃദയാഘാതത്തിനും കുഴഞ്ഞുവീഴലിനും കാരണമാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

    വർക്കൗട്ടിന് മുമ്പ് എനർജി ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാം. അത് കഫീൻ, പഞ്ചസാര എന്നിവ കാരണം ഊർജ്ജം നൽകാനും പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും, പക്ഷെ മിതമായ അളവിൽ മാത്രം. അമിതമായ ഉപയോഗം ദോഷകരമാണ്, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, ഉറക്കമില്ലായ്മ, അമിതവണ്ണം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കഫീൻ, പഞ്ചസാര ഉപയോഗം ശ്രദ്ധിക്കുകയും, ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയും വേണം. കോഫി, ചായ എന്നിവയിലൂടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന കഫീന്റെ അളവ് കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വേണം എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദമോ ഉള്ളവർ ഇത്തരം പാനീയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായും ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടണം.

    1. കൂടിയ ഹൃദയമിടിപ്പ്

    നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം സ്വാഭാവികമായും ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിപ്പിക്കും. ഇതിനൊപ്പം എനർജി ഡ്രിങ്കിലെ കഠിനമായ കഫീൻ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഹൃദയമിടിപ്പ് അപകടകരമായ തോതിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ഇത് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ താളം തെറ്റിക്കുന്നു.

    2. രക്തസമ്മർദത്തിലെ പെട്ടെന്നുള്ള വ്യതിയാനം

    കഫീനും മറ്റ് ഉത്തേജകങ്ങളും രക്തക്കുഴലുകളെ ഇടുങ്ങിയതാക്കുന്നു. കഠിനമായ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഹൃദയത്തിന് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തേണ്ടി വരുന്നു. ഈ അമിതഭാരം ഹൃദയസ്തംഭനത്തിലേക്ക് നയിക്കാം.

    3. അരിത്മിയ

    ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ താളം തെറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. എനർജി ഡ്രിങ്കിലെ രാസവസ്തുക്കൾ ഹൃദയത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകളെ ബാധിക്കുകയും ഹൃദയം അസാധാരണമായി മിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീഴാൻ കാരണമാകും.

    4. നിർജ്ജലീകരണം

    കഫീൻ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം വേഗത്തിൽ കുറക്കുന്നു. വ്യായാമത്തിനിടയിലെ വിയർപ്പും കൂടി ചേരുമ്പോൾ രക്തം കട്ടികൂടുകയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തമെത്തുന്നത് തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

    5. അഡ്രിനാലിന്റെ അതിപ്രസരം

    എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ ശരീരത്തിൽ അഡ്രിനാലിൻ ഹോർമോൺ പെട്ടെന്ന് വർധിപ്പിക്കുന്നു. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഹോർമോൺ ശരീരത്തിലുണ്ടാകും. ഇവ രണ്ടും ചേരുന്നത് ഹൃദയത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അധികം ലോഡ് നൽകുന്നു.

    6. ഉറക്കമില്ലായ്മ

    വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇത്തരം പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. കൃത്യമായ ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തത് പേശികളുടെ വളർച്ചയെയും ബാധിക്കും.

    7. അമിതവണ്ണം

    എനർജി ഡ്രിങ്കുകളിലെ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള പഞ്ചസാര അനാവശ്യമായ കലോറി ശരീരത്തിലെത്താനും ശരീരഭാരം കൂടാനും കാരണമാകും.

    TAGS:workoutEnergy drinkHeart Healthgym
