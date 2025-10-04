Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Fitness
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 7:26 AM IST

    നാം ​എ​ന്തു ക​ഴി​ക്ക​ണം? ഐ.​സി.​എം.​ആ​റി​ന് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്

    നാം ​എ​ന്തു ക​ഴി​ക്ക​ണം? ഐ.​സി.​എം.​ആ​റി​ന് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്
    ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും അ​തു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​വാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് കാ​ലം കു​റ​ച്ചാ​യി. എ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ 83 ശ​ത​മാ​നം മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി രോ​ഗ​മെ​ങ്കി​ലും ബാ​ധി​ച്ച​വ​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​സ​ർ​ച് - ഇ​ന്ത്യ ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​തി​ൽ ത​ന്നെ അ​മി​ത ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, ഉ​യ​ർ​ന്ന കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, പൊ​ണ്ണ​ത്ത​ടി, പ്ര​മേ​ഹം എ​ന്നി​വ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ള​വി​ൽ കാ​ർ​ബോ​ഹൈ​ഡ്രേ​റ്റ് അ​ട​ങ്ങി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഉ​ദാ​സീ​ന​മാ​യ ദി​ന​ച​ര്യ​ക​ളു​മാ​ണ് രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. കാ​ർ​ബോ​ഹൈ​ഡ്രേ​റ്റു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി അ​ട​ങ്ങി​യ ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച അ​രി, ഗോ​ത​മ്പ്, പ​ഞ്ച​സാ​ര എ​ന്നി​വ​യും പൂ​രി​ത കൊ​ഴു​പ്പു​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ​തു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ന​മ്മെ രോ​ഗി​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​മ്മു​ടെ പ​രമ്പ​രാ​ഗ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​രീ​തി​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക​ളും മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്രോ​ട്ടീ​നി​ന്‍റെ അ​ള​വ് കു​റ​ഞ്ഞ​തും പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്‍റെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്തൊ​ക്കെ ക​ഴി​ക്ക​ണം

    മു​ട്ട, പാ​ൽ, മ​ത്സ്യം, സ​സ്യാ​ഹാ​രം തു​ട​ങ്ങി കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രോ​ട്ടീ​ൻ അ​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഹാ​ര​ക്ര​മം ശീ​ല​മാ​ക്ക​ണം. ഇ​ത് ടൈ​പ്പ് 2 പ്ര​മേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത 9-11 ശ​ത​മാ​ന​വും പ്രീ ​ഡ​യ​ബ​റ്റി​സി​നു​ള്ള (ഭാ​വി​യി​ൽ പ്ര​മേ​ഹം വ​രാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത) സാ​ധ്യ​ത 6-18 ശ​ത​മാ​ന​വും കു​റ​ക്കുന്ന​താ​യി പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, കാ​ർ​ബോ​ഹൈ​ഡ്രേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും കൊ​ഴു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ള​വ് കു​റ​ക്കുക​യും വേ​ണം. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    TAGS:HealthFoodsProtien Dishesicmr
    News Summary - The Indian Council of Medical Research recommends a diverse and balanced diet
