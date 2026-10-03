ലളിതം, ഫലപ്രദം; മാതൃകയാക്കാം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് മോഡൽ

ലളിതം, ഫലപ്രദം; മാതൃകയാക്കാം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് മോഡൽtext_fields
മഹാത്മാഗാന്ധിയെ നാം പല കാര്യങ്ങളിലും മാതൃകയായി ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ഗാന്ധിജിയെ മാതൃകയാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആരും കാണാറില്ല. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണമനുസരിച്ച്, ഗാന്ധിജി മികച്ചൊരു ഫിറ്റ്നസ് മാതൃകയാണ്. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളില്ലാതെ ആർക്കും ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫിറ്റ്നസ്.
സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ടറുകളും ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറുകളും 10,000-സ്റ്റെപ്പ് ലക്ഷ്യങ്ങളും നടക്കുന്നതിനെ മികച്ച ആരോഗ്യ ശീലമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ, മഹാത്മാഗാന്ധി ധാരാളം നടക്കുമായിരുന്നു. ഗാന്ധിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യവും ഇതുതന്നെയായിരുന്നുവെന്നാണ് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജി ഏകദേശം 40 വർഷത്തോളം പ്രതിദിനം 18 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നിരുന്നുവെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1913-നും 1948-നും ഇടയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചാരണ വേളകളിൽ, അദ്ദേഹം ആകെ 79,000 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവിന്റെ ഏകദേശം രണ്ടിരട്ടിയാണ്.
എന്നാൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് സമീപനം നടത്തത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല. ശാരീരിക അധ്വാനം അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതമെന്ന വലിയൊരു തത്ത്വചിന്തയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. വ്യായാമം, ശുദ്ധവായു, സംയമനം, ശാരീരിക-മാനസിക ആരോഗ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് തന്റെ ആരോഗ്യ ലേഖനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. നാഷണൽ മെഡിക്കൽ ജേണൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പഠനമനുസരിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ തത്ത്വചിന്തയിൽ ശാരീരികക്ഷമതയ്ക്കൊപ്പം ഭക്ഷണക്രമം, ശുചിത്വം, പ്രകൃതിചികിത്സ എന്നിവയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഗാന്ധിയുടെ നടപ്പുദൂരം അതുപോലെ പകർത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രാവർത്തികമല്ലെങ്കിലും, ജിം ഇല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് രീതി അനുകരണീയമാണ്. ICMR-ന്റെ 'ഗാന്ധി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് @150' എന്ന സമാഹാരത്തിൽ, അദ്ദേഹം നാല് പതിറ്റാണ്ടോളമായി പ്രതിദിനം 18 കിലോമീറ്റർ നടന്നിരുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ശാരീരികക്ഷമത, സമീകൃത പോഷകാഹാരം, മാനസികാരോഗ്യത്തിലെ ശ്രദ്ധ എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വ്യാപകമായ നടപ്പെന്നും ICMR പറയുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ യാത്രകളുടെയും പ്രചാരണങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി ഗാന്ധിജി ദീർഘദൂരം കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. ഗാന്ധിജിക്ക് നടപ്പ് എന്നത് ഒരു വർക്കൗട്ട് മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ചലനം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയായിരുന്നു.
നടത്തം ശീലമാക്കാം
മുതിർന്നവർ ആഴ്ചയിൽ 150-300 മിനിറ്റ് മിതമായ തീവ്രതയുള്ള എയറോബിക് ശാരീരിക അധ്വാനത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ 75-150 മിനിറ്റ് തീവ്രമായ അധ്വാനത്തിലോ ഏർപ്പെടണമെന്നും, അതിനോടൊപ്പം ആഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഈ എയറോബിക് ഘടകത്തിലേക്ക് കാര്യമായ സംഭാവന നൽകാൻ നടപ്പിന് കഴിയും.
പ്രതിദിന സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ടുകൾ വർധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് 2025-ൽ 'ദി ലാൻസെറ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂവും ഡോസ്-റെസ്പോൺസ് മെറ്റാ-അനാലിസിസും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിദിനം 5,000–7,000 അടികൾ (steps) എത്തുമ്പോഴാണ് പല ലക്ഷണങ്ങളിലും വ്യക്തമായ മാറ്റം പ്രകടമാകുന്നത്. 2,000 അടികളെ അപേക്ഷിച്ച് 7,000 അടികൾ നടക്കുന്നത് മരണസാധ്യതയും ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതയും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
നാഷണൽ മെഡിക്കൽ ജേണൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ദി ഹെൽത്ത് ഫയൽ ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി'യിൽ, ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിചികിത്സയെക്കുറിച്ചുമുള്ള തന്റെ വിപുലമായ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഗാന്ധിജി യോഗ പഠിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഗാന്ധിജിക്ക് ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളും അമിത രക്തസമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടായതായി ആരോഗ്യ രേഖകൾ കാണിക്കുന്നു. ഫിറ്റ്നസ് ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അത് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പ്രതിരോധശേഷി നൽകില്ലെന്ന് ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഗാന്ധിയൻ ഫിറ്റ്നസ് രീതിയുടെ കൂടുതൽ യഥാർത്ഥ പതിപ്പ് ലളിതമായിരിക്കാം: പതിവായി നടക്കുക, ഇരിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക, അനുയോജ്യമാണെങ്കിൽ യോഗയോ മറ്റ് ശക്തി-ചലന വ്യായാമങ്ങളോ ശീലിക്കുക, വ്യായാമം എപ്പോഴെങ്കിലും മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാക്കാതെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക.
ക്രമമായ വ്യായാമത്തിന് ചിലവേറിയ ജിമ്മോ, സങ്കീർണ്ണമായ ഉപകരണങ്ങളോ, കഠിനമായ പ്രോഗ്രാമുകളോ ആവശ്യമില്ല. വേഗത്തിലുള്ള നടപ്പ്, ജോലി സമയത്തിനിടയിലെ ചെറിയ നടപ്പുകൾ, ക്രമമായ യോഗാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ സജീവമായ ഒരു ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register