Madhyamam
    5 Sept 2025 1:38 PM IST
    5 Sept 2025 1:38 PM IST

    ഹൃ​ദ​യ സ്പ​ന്ദ​നം, അ​ത​ല്ലേ എ​ല്ലാം

    ഹൃ​ദ​യ സ്പ​ന്ദ​നം, അ​ത​ല്ലേ എ​ല്ലാം
    ഈ​യ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് എ​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ നി​ല​ക്കാ​തെ അ​ടി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഏ​തോ സൗ​ദി ന​മ്പ​രി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. ‘ബ​ഷീ​റാ​ണ് സാ​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ നി​ന്നും, മ​ന​സി​ലാ​യോ സാ​ർ’. ‘ഇ​ല്ല​ല്ലോ, ഏ​ത് ബ​ഷീ​ർ ?’. ഞാ​ൻ തി​രി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ചു. ‘സാ​റി​ന് ഓ​ർ​മ​യി​ല്ലാ​യി​രി​ക്കും.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ ദി​വ​സം ഈ ​സ​മ​യം എ​നി​ക്ക് മ​റ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഒ​രു രാ​ത്രി മ​രി​ച്ചു എ​ന്ന് ക​രു​തി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ​ത്തി​ച്ച് സാ​ർ ജീ​വി​പ്പി​ച്ചു വി​ട്ട ബ​ഷീ​ർ ഇ​ല്ലേ, ഞാ​നാ​ണ് സാ​ർ‘. മ​റു​പ​ടി കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ സു​മു​ഖ​നാ​യ ഒ​രു 35 വ​യ​സു​കാ​ര​ന്റെ മു​ഖം എ​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    വ​ഴി​ക്ക​ട​വി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​യാ​ള​ല്ലേ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​തേ​യെ​ന്നും സാ​റി​നെ വി​ളി​ച്ച് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന​ത്തെ ത​ന്റെ ദി​വ​സം പൂ​ർ​ണ​മാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ജീ​വി​തം തി​രി​ച്ച് ത​ന്ന​തി​ന് നൂ​റാ​യി​രം ന​ന്ദി​യെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ കൈ​യി​ലെ ഉ​പ​ക​ര​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഞാ​നെ​ന്നും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തെ​ല്ലാം അ​വി​ട​ന്ന​ല്ലേ എ​ന്നും ഞാ​ൻ മ​റു​പ​ടി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ ആ ​യു​വാ​വി​ന്റെ മു​ഖം എ​ന്റെ മ​ന​സി​ൽ കു​ളി​ർ​മ​ഴ പെ​യ്യി​ച്ചു. ഒ​രു സ്റ്റെ​മി (ST elevation എ​ന്ന ഗു​രു​ത​ര ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം) വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പേ​ഷ്യ​ൻ​റ് സെ​മി കോ​ൺ​ഷ്യ​സാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു ആ ​രാ​ത്രി​യി​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി ഡോ​ക്ട​റു​ടെ വി​ളി. സം​ഗ​തി അ​ത്യ​ന്തം ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​മാ​യി. ഞാ​ൻ ഉ​ട​ൻ സി.​സി.​യു​വി​ൽ എ​ത്തി.

    ഉ​ട​നെ കാ​ത്ത് ലാ​ബി​ൽ പ്രൈ​മ​റി ആ​ഞ്ചി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി സെ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കി. ഒ​രു വി​ധം സ്റ്റെ​ബു​ലൈ​സ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ കൊ​ടു​ത്തു. അ​ന്നേ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നെ​ഞ്ചു വേ​ദ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും ആ​ദ്യം ഗ്യാ​സ് ആ​ണെ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ച്ച് അ​തി​നു​ള്ള മ​രു​ന്ന് ക​ഴി​ച്ചെ​ന്നും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. ബ​ഷീ​റി​ന് വ​ള​രെ കാ​ഠി​ന്യ​മേ​റി​യ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​മാ​ണെ​ന്നും കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് അ​റ​സ്റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​യെ​ന്നും ഭാ​ഗ്യം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വ​രെ എ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും അ​വ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തി​നി​ടെ വീ​ണ്ടു ഫോ​ൺ വി​ളി വ​ന്നു. ‘സാ​ർ, വീ​ണ്ടും അ​റ​സ്റ്റ്’. ഞാ​ൻ ഓ​ടി സി.​സി.​യു​വി​ൽ ക​യ​റി അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ല്ലാം തു​ട​ങ്ങി. കാ​ത്ത് ലാ​ബി​ൽ ചെ​ന്ന് 15 മി​നി​റ്റു കൊ​ണ്ട് എ​ൽ.​എ.​ഡി എ​ന്ന ഇ​ട​ത്തെ ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ൽ തു​റ​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​ക്ക് വീ​ണ്ടും അ​റ​സ്റ്റ്. സി.​പി.​ആ​ർ, ഷോ​ക്ക്.. പ​ല​ത​വ​ണ.

    എ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ബ​ഷീ​റേ എ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ട് എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ കു​റ​വു​ണ്ടെ​ന്ന ബ​ല​ഹീ​ന​മാ​യ ഉ​ത്ത​രം കി​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു രാ​ജ്യം പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കി​യ രാ​ജാ​വി​ന്റെ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ൽ ഞാ​ൻ ക​ൺ​സോ​ളി​ൽ എ​ന്റെ ക​സേ​ര​യി​ലേ​ക്ക്.

    അ​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു വ​രു​ന്ന​ത്. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം എ​ന്ന​ത് മ​ര​ണ കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്ന അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​താ​ണ്. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം വ​ഴി​യു​ണ്ടാ​വു​ന്ന മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും ആ​ദ്യ ആ​റു​മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലാ​ണെ​ന്ന​ത് പ്ര​ത്യേ​കം ഓ​ർ​ക്ക​ണം. ടൈം ​ഈ​സ് മ​സി​ൽ (എ​ത്ര നേ​ര​ത്തെ ആ​ഞ്ചി​യോ പ്ലാ​സ്റ്റി ചെ​യ്യു​ന്നു​വോ അ​ത്ര​യും അ​ധി​കം ഹൃ​ദ​യ മാ​സ​പേശി​ക​ൾ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു) എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ന്ന് നാം ​സാ​ധ​ാര​ണ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന കു​ഴ​ഞ്ഞു വീ​ണു​ള​ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഏ​റ്റ​വും നേ​ര​ത്തെ അ​ട​ഞ്ഞു പോ​യ ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ക എ​ന്ന പ്രൈ​മ​റി ആ​ഞ്ചി​യോ പ്ലാ​സ്റ്റി ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ൽ​സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് വ​ള​രെ അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്. ഗ്യാ​സ് ആ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തി ഇ​രു​ന്നാ​ൽ ന​ഷ്ട​മാ​വു​ക വി​ല​പ്പെ​ട്ട ജീ​വ​നാ​വും.

