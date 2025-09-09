Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Fitness
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:18 AM IST

    നെ​യി​ൽ പോ​ളി​ഷ് ച​ർ​മ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാരണമാകുമോ?

    nail polish
    ന​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭം​ഗി ന​മ്മു​ടെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ലു​ക്കി​നെ ഒ​ന്നു​കൂ​ടി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. പ​ല നി​റ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള നെ​യി​ൽ പോ​ളി​ഷു​ക​ളും കൃ​ത്രി​മ ന​ഖ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ഇ​ന്ന് താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന വി​ല​യി​ൽ ല​ഭ്യ​വു​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ ഇ​ത്ത​രം സൗ​ന്ദ​ര്യ വ​ർ​ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​ന്ന് മി​ക്ക​വ​രും. എ​ന്നാ​ൽ, ജെ​ൽ നെ​യി​ൽ പോ​ളി​ഷു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഒ​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ന്നാ​യി​രി​ക്കും. സ്ഥി​ര​മാ​യി ജെ​ൽ നെ​യി​ൽ പോ​ളി​ഷു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ല​ർ​ജി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നും ച​ർ​മ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് കോ​സ്മെ​റ്റോ​ള​ജി​സ്റ്റാ​യ ഡോ. ​ആ​ര​തി ഭാ​സി​ൻ. ഇ​വ​യി​ല​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾത​ന്നെ​യാ​ണ് പാ​ർ​ശ്വ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണം. ഈ ​രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഈ​യി​ടെ യൂ​റോ​പ്പ് വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന​തും വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഗൗ​ര​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ജെ​ൽ നെ​യി​ൽ പോ​ളി​ഷ് വി​ല്ല​നാ​കു​ന്ന​ത്? ന​മ്മു​ടെ ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​കെ​മി​ക്ക​ലു​ക​ളെ വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി കു​റ​വാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ന​ഖ​ത്തി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള ച​ർ​മത്തി​ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തു​വ​ഴി ഈ ​വി​ഷ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തും. സ്ഥി​ര​മാ​യി ജെ​ൽ നെ​യി​ൽ പോ​ളി​ഷു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും വീ​ര്യം കൂ​ടി​യ കെ​മി​ക്ക​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ത് റി​മൂ​വ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​ര​തി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു. ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ നേ​ർ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തി​നും ച​ർ​മം വ​ര​ണ്ട​താ​കാ​നും ചൊ​റി​ച്ചി​ലി​നും ഇ​ത് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്നു.

    സ്ഥി​ര ഉ​പ​യോ​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ഇ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ന​ല്ല​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ചി​ല​ർ​ക്ക് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് രോ​ഗസാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലു​മാ​യി​രി​ക്കും. ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ളും അ​ല​ർ​ജി​യു​ള്ള​വ​രും ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ ന​ഖ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​രും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

