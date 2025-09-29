Begin typing your search above and press return to search.
    Fitness
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 7:23 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:23 AM IST

    ലെ​ക്സി റീ​ഡ് 135 കി​ലോ കു​റ​ച്ച​തി​ങ്ങ​നെ!

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യാ​തെ ‘കൊ​ച്ചു​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ’ സ്ഥി​ര​ത പു​ല​ർ​ത്തി​യാ​ണ് അ​വ​ർ അ​തി​ശ​യ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്
    ലെ​ക്സി റീ​ഡ് 135 കി​ലോ കു​റ​ച്ച​തി​ങ്ങ​നെ!
    യു.​എ​സി​ലെ ഫി​റ്റ്ന​സ് ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​റാ​യ ലെ​ക്സി റീ​ഡ് ശ​രീ​ര​ഭാ​രം കു​റ​ച്ച​ത് ഭാ​രം കു​റ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണ്. എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് 135 കി​ലോ ആ​ണ് ഇ​വ​ർ കു​റ​ച്ച​ത്. 26 വ​യ​സ്സി​ൽ 219 കി​ലോ ഭാ​ര​മു​ള്ള ശ​രീ​ര​വു​മാ​യി, കാ​റി​ൽ ക​യ​റാ​നോ നീ​ന്താ​നോ ഒ​ന്നും ക​ഴി​യാ​തെ നി​രാ​ശ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ളാ​ണ് അ​വ​ർ ഉ​റ​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ 84 കി​ലോ മാ​ത്രം.

    വ​ലി​യ മാ​ജി​ക് ഒ​ന്നും കാ​ണി​ച്ച​ത​ല്ല ലെ​ക്സി റീ​ഡ്. ജീ​വി​ത ശൈ​ലി​യി​ൽ ചെ​റി​യ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി, ചി​ട്ട​യോ​ടെ​യും സ്ഥി​രോ​ത്സാ​ഹ​ത്തോ​ടെ​യും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു​വെ​ന്നു മാ​ത്രം. ഭാ​രം കു​റ​ക്കാ​ൻ താ​ൻ ചെ​യ്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ലെ​ക്സി റീ​ഡ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ കു​റി​ച്ചു. വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​താ​ണോ ഇ​ത്ര വ​ലി​യ കാ​ര്യം എ​ന്ന് തോ​ന്നും. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥി​ര​ത​യി​ലാ​ണ് കാ​ര്യ​മെ​ന്ന് ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന് തെ​ളി​യു​ന്നു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ‘കൊ​ച്ചു​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ’ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യാ​തെ അ​വ​ർ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    ലെ​ക്സി റീ​ഡി​ന്റെ കൊ​ച്ചു കൊ​ച്ചു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    • സോ​ഡ​യും മ​ധു​ര പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വെ​ള്ളം ശീ​ല​മാ​ക്കി.
    • പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തി വീ​ട്ടു​ഭ​ക്ഷ​ണം മാ​ത്ര​മാ​ക്കി.
    • കൊ​ഴു​പ്പ് കു​റ​ഞ്ഞ മാം​സ​വും മ​ധു​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും മെ​നു​വി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    • ആ​ഴ്ച​യി​ൽ അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സം അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ ജി​മ്മി​ൽ വ​ർ​ക്കൗ​ട്ട് ചെ​യ്തു.
    • ഓ​രോ ആ​ഴ്ച​യി​ലും ഭാ​രം കു​റ​യു​ന്ന​തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​നോ​ക്കി ആ​വേ​ശം​കൊ​ണ്ടു.

