Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightFitnesschevron_rightതി​ള​ങ്ങു​ന്ന...
    Fitness
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 12:30 PM IST

    തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ച​ർ​മ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള മു​ടി​യും

    text_fields
    bookmark_border
    തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ച​ർ​മ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള മു​ടി​യും
    cancel
    പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​യു​ർ​വേ​ദ​ത്തോ​ളം മി​ക​ച്ച മ​റ്റൊ​രു വ​ഴി​യു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ അ​തി​പ്ര​സ​ര​മി​ല്ലാ​തെ ല​ഭ്യ​മാ​യ ചേ​രു​വ​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ച​ർ​മ​ത്തെ​യും മു​ടി​യെ​യും എ​ങ്ങ​നെ പ​രി​ച​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് നോ​ക്കാം.

    1. ആ​യു​ർ​വേ​ദ മു​ഖ​പ​രി​ച​ര​ണം

    ഹെ​ർ​ബ​ൽ ക്ലെ​ൻ​സി​ങ്: ക​ട​ല​മാ​വ്, മ​ഞ്ഞ​ൾ, ച​ന്ദ​നം എ​ന്നി​വ റോ​സ് വാ​ട്ട​റി​ൽ ക​ല​ർ​ത്തി പേ​സ്റ്റ് രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ക്കി മു​ഖ​ത്ത് പു​ര​ട്ടു​ന്ന​ത് ച​ർ​മ​ത്തി​ന് സ്വാ​ഭാ​വി​ക തി​ള​ക്കം ന​ൽ​കും. ഇ​ത് ച​ർ​മ​ത്തി​ലെ മൃ​ത​കോ​ശ​ങ്ങ​ളെ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    നാ​ച്ചു​റ​ൽ ടോ​ണ​ർ: ശു​ദ്ധ​മാ​യ റോ​സ് വാ​ട്ട​ർ ഒ​രു മി​ക​ച്ച ടോ​ണ​റാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ഇ​ത് ച​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ പി.​എ​ച്ച് നി​ല കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ച​ർ​മ​ത്തെ ഹൈ​ഡ്രേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    മു​ഖ​ക്കു​രു​വി​ന് പ​രി​ഹാ​രം: ക​റ്റാ​ർ​വാ​ഴ​യും വേ​പ്പും ചേ​ർ​ന്ന മി​ശ്രി​തം മു​ഖ​ക്കു​രു ത​ട​യാ​ൻ ഉ​ത്ത​മ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ലെ ആ​ന്റി-​ബാ​ക്ടീ​രി​യ​ൽ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​മ​ത്തെ അ​ണു​ബാ​ധ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഫേ​ഷ്യ​ൽ ഓ​യി​ലു​ക​ൾ: ച​ർ​മ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പോ​ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ കു​ങ്കു​മാ​ദി തൈ​ലം, എ​ണ്ണെ​ള്ള, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജോ​ജോ​ബ ഓ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മൃ​ദു​വാ​യി മ​സാ​ജ് ചെ​യ്യു​ക.

    2. ആ​യു​ർ​വേ​ദ മു​ടി പ​രി​ച​ര​ണം

    എ​ണ്ണ മ​സാ​ജ്: ചെ​റു​താ​യി ചൂ​ടാ​ക്കി​യ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യോ, ഭൃം​ഗ​രാ​ജ്, ആം​ല (നെ​ല്ലി​ക്ക) എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ന്ന എ​ണ്ണ​യോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ല​യോ​ട്ടി​യി​ൽ മ​സാ​ജ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് മു​ടി വ​ള​രാ​നും താ​ര​ൻ കു​റ​യ്ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഹെ​ർ​ബ​ൽ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ്: ചെ​മ്പ​ര​ത്തി​യു​ടെ ഇ​ല​യും പൂ​വും, ഉ​ലു​വ, ശി​കാ​കാ​യി എ​ന്നി​വ മു​ടി​ക്ക് പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​മാ​യ തി​ള​ക്ക​വും മൃ​ദു​ത്വ​വും ന​ൽ​കു​ന്നു.

    3- എ​ന്താ​ണ് ന​വ​ര ഫേ​ഷ്യ​ൽ?

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഔ​ഷ​ധ​ഗു​ണ​മു​ള്ള ന​വ​ര അ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​യാ​ണി​ത്. ആ​ന്റി-​ഓ​ക്സി​ഡ​ന്റു​ക​ളും അ​മി​നോ ആ​സി​ഡു​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ധാ​രാ​ള​മാ​യി അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി: ഔ​ഷ​ധ ക​ഷാ​യ​ങ്ങ​ളും പാ​ലും ചേ​ർ​ത്ത് ന​വ​ര അ​രി വേ​വി​ച്ച് ചൂ​ടു​ള്ള പേ​സ്റ്റ് രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് മു​ഖ​ത്ത് മൃ​ദു​വാ​യി മ​സാ​ജ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ച​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​ച്ചെ​ല്ലു​ക​യും പു​തു​ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ

    വ​ര​ണ്ട​തോ പ്രാ​യം കൂ​ടി​യ​തോ ആ​യ ത്വ​ക്കി​ന് ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള മോ​യ്സ്ച​റൈ​സേ​ഷ​ൻ.

    രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ സൗ​മ്യ​മാ​യ എ​ക്സ്ഫോ​ളി​യേ​ഷ​ൻ.

    ത്വ​ക്കി​ന്റെ ടെ​ക്സ്ച​റും ടോ​ണും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി ച​ർ​മ​ത്തി​ലെ അ​ണു​ബാ​ധ​ക​ൾ ശ​മി​പ്പി​ക്കാ​നും തി​ള​ക്കം

    വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു.


    സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    30 മി​നി​റ്റ് ഫേ​ഷ്യ​ൽ: 10 ദീ​നാ​ർ

    ക​പ്പി​ൾ ഫേ​ഷ്യ​ൽ: 15 ദീ​നാ​ർ

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബു​ക്കി​ങ്ങി​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക: 36830777

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Skin CareHealth Tipshair careBahrain News
    News Summary - Glowing skin and healthy hair
    Similar News
    Next Story
    X