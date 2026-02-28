തിളങ്ങുന്ന ചർമവും ആരോഗ്യമുള്ള മുടിയുംtext_fields
- പ്രകൃതിദത്തമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ ആയുർവേദത്തോളം മികച്ച മറ്റൊരു വഴിയുണ്ടാവില്ല. രാസവസ്തുക്കളുടെ അതിപ്രസരമില്ലാതെ ലഭ്യമായ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ചർമത്തെയും മുടിയെയും എങ്ങനെ പരിചരിക്കാമെന്ന് നോക്കാം.
1. ആയുർവേദ മുഖപരിചരണം
ഹെർബൽ ക്ലെൻസിങ്: കടലമാവ്, മഞ്ഞൾ, ചന്ദനം എന്നിവ റോസ് വാട്ടറിൽ കലർത്തി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് ചർമത്തിന് സ്വാഭാവിക തിളക്കം നൽകും. ഇത് ചർമത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കംചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
നാച്ചുറൽ ടോണർ: ശുദ്ധമായ റോസ് വാട്ടർ ഒരു മികച്ച ടോണറായി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ചർമത്തിന്റെ പി.എച്ച് നില കൃത്യമായി നിലനിർത്തുകയും ചർമത്തെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
മുഖക്കുരുവിന് പരിഹാരം: കറ്റാർവാഴയും വേപ്പും ചേർന്ന മിശ്രിതം മുഖക്കുരു തടയാൻ ഉത്തമമാണ്. ഇതിലെ ആന്റി-ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ ചർമത്തെ അണുബാധകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു.
ഫേഷ്യൽ ഓയിലുകൾ: ചർമത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷണം നൽകാൻ കുങ്കുമാദി തൈലം, എണ്ണെള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ജോജോബ ഓയിൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മൃദുവായി മസാജ് ചെയ്യുക.
2. ആയുർവേദ മുടി പരിചരണം
എണ്ണ മസാജ്: ചെറുതായി ചൂടാക്കിയ വെളിച്ചെണ്ണയോ, ഭൃംഗരാജ്, ആംല (നെല്ലിക്ക) എന്നിവ ചേർന്ന എണ്ണയോ ഉപയോഗിച്ച് തലയോട്ടിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് മുടി വളരാനും താരൻ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
ഹെർബൽ കണ്ടീഷനിങ്: ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയും പൂവും, ഉലുവ, ശികാകായി എന്നിവ മുടിക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായ തിളക്കവും മൃദുത്വവും നൽകുന്നു.
3- എന്താണ് നവര ഫേഷ്യൽ?
കേരളത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഔഷധഗുണമുള്ള നവര അരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ചികിത്സാരീതിയാണിത്. ആന്റി-ഓക്സിഡന്റുകളും അമിനോ ആസിഡുകളും ഇതിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ചെയ്യുന്ന രീതി: ഔഷധ കഷായങ്ങളും പാലും ചേർത്ത് നവര അരി വേവിച്ച് ചൂടുള്ള പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുന്നു. ഇത് മുഖത്ത് മൃദുവായി മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ചർമത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും പുതുജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഗുണങ്ങൾ
വരണ്ടതോ പ്രായം കൂടിയതോ ആയ ത്വക്കിന് ആഴത്തിലുള്ള മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ.
രാസവസ്തുക്കൾ ഇല്ലാതെ സൗമ്യമായ എക്സ്ഫോളിയേഷൻ.
ത്വക്കിന്റെ ടെക്സ്ചറും ടോണും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
പരമ്പരാഗതമായി ചർമത്തിലെ അണുബാധകൾ ശമിപ്പിക്കാനും തിളക്കം
വീണ്ടെടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സേവനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്.
30 മിനിറ്റ് ഫേഷ്യൽ: 10 ദീനാർ
കപ്പിൾ ഫേഷ്യൽ: 15 ദീനാർ
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിങ്ങിനും ബന്ധപ്പെടുക: 36830777
