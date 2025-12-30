Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightHealth & Fitnesschevron_rightFitnesschevron_right100 സ്റ്റെപ്പ്...
    Fitness
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 7:18 AM IST

    100 സ്റ്റെപ്പ് പിൻനടത്തം = 1000 സ്റ്റെപ്പ് നടത്തം! വിഡ്ഢിത്തം പറയരുതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ

    text_fields
    bookmark_border
    Representation image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കലോറി കുറക്കാനുള്ള വ്യായാമത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിന്നോട്ട് നടക്കുന്നത് (റെട്രോ വാക്ക്) ട്രെൻഡായി വരുന്നുണ്ട്. 100 സ്റ്റെപ്പ് പിന്നോട്ട് നടക്കുന്നത് 1000 സ്റ്റെപ്പ് നേരെ നടക്കുന്ന അത്രയും ഫലപ്രദമാണെന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലെ ‘വിദഗ്ധർ’ പറയുന്നത്. ഇതിലൊരു കാര്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നു മുംബൈ വൊക്കാർഡിറ്റ് ആശുപത്രിയിലെ കൺസൽട്ടന്റ് ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ ഡോ. വിശാൽ ഷിൻഡെ.

    പിന്നോട്ട് നടക്കൽ കഠിനമായതിനാൽ കഠിന വ്യായാമത്തിന്റെ ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിതെറ്റി വീഴുകയും ചെയ്യും. വാം അപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രദ്ധയോടെ പിന്നോട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അതും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. പത്ത് മടങ്ങ് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നൊന്നും പറയരുത്. പിൻനടത്തത്തിന്റെ പ്രതലം സമനിരപ്പല്ലെങ്കിൽ വീഴും. പതിയെ നടക്കുക. ദിവസം പരമാവധി 300 -500 സ്റ്റെപ്പ് മതി ‘റെട്രോ വാക്ക്’. സപ്പോർട്ടിന് കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നല്ലത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DoctorExerciseFitness PlanWork outHealth News
    News Summary - 100 steps backwards = 1000 steps forward! Doctors say don't talk nonsense
    Similar News
    Next Story
    X