Madhyamam
    U.A.E
    23 Nov 2025 12:45 PM IST
    23 Nov 2025 12:45 PM IST

    വെ​ളി​ച്ചം യു.​എ.​ഇ 14ാം ഘ​ട്ട അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    വെ​ളി​ച്ചം യു.​എ.​ഇ 14ാം ഘ​ട്ട അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    മു​ഫീ​ദ സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ (ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം), എം.​ടി. റി​യാ​സ് (ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം), അ​നീ​സ (മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം)

    ദു​ബൈ: വെ​ളി​ച്ചം ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ 14ാം ഘ​ട്ട വി​ജ​യി​ക​ളെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​​ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മു​ഫീ​ദ സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ (മു​സ​ഫ), എം.​ടി റി​യാ​സ് (അ​ൽ​ഐ​ൻ), അ​നീ​സ (അ​ബൂ​ദ​ബി) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബാ​ല വെ​ളി​ച്ചം (മ​ല​യാ​ളം മീ​ഡി​യം), ദി ​ലൈ​റ്റ് (ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം), ചെ​റി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ദി ​ലൈ​റ്റ് ജൂ​നി​യ​ർ (ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം) തു​ട​ങ്ങി​യ പേ​രു​ക​ളി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ത്സ​ര പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രി​ഭാ​ഷ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ത്സ​ര പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​ടും​ബ സ​മേ​തം ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​ശാ​വ​ഹ​മെ​ന്ന് വെ​ളി​ച്ചം കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. യു​വ​ത ബു​ക്സ് സി.​ഇ.​ഒ ഹാ​റൂ​ൻ ക​ക്കാ​ട് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. യു.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ പാ​ല​ക്ക​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ മ​രു​ത, വെ​ളി​ച്ചം ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​കെ ന​സീ​ൽ, അ​സൈ​നാ​ർ അ​ൻ​സാ​രി, ത​ൻ​സീ​ൽ ഷ​രീ​ഫ്, സാ​ബി​ർ ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, പി.​ടി. റി​യാ​സു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ല്പ​മി, സ​ഫാ​ന ഫൈ​സ​ൽ, സ​ലീം അ​ൽ​ഐ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​ഫ​ർ, ത​ൻ​സിം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വെ​ളി​ച്ചം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വെ​ളി​ച്ചം 15ാം ഘ​ട്ടം പ​രീ​ക്ഷ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നാ​യി https://velichamonline.com/ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

