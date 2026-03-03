Begin typing your search above and press return to search.
    യു.എ.ഇ ഇറാനിലെ എംബസി അടച്ചു

    നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരിച്ചുവിളിക്കും
    യു.എ.ഇ ഇറാനിലെ എംബസി അടച്ചു
    അബൂദബി: സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്​ചാത്തലത്തിൽ ഇറാനിലെ എംബസി അടക്കുന്നതായും അംബാസഡറെയും മുഴുവൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായും പ്രഖ്യാപിച്ച്​ യു.എ.ഇ. രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതികരണമായാണ് നടപടി.

    താമസ സ്ഥലങ്ങൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, സേവന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട ആക്രമണങ്ങൾ നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നതാണെന്ന്​ യു.എ.ഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നടപടി രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെയും ദേശീയ സുരക്ഷയെയും ലംഘിക്കുന്നതും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചാർട്ടറിനും വെല്ലുവിളിയാണെന്നും മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    യു.എ.ഇയുടെ സുരക്ഷക്കും പരമാധികാരത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളെയും ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ഉറച്ച നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്ന്​ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശികവും ആഗോളവുമായ സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതക്കും, ഊർജസുരക്ഷക്കും, ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥിരതക്കും നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഗുരുതര ഭീഷണിയാണെന്നും യു.എ.ഇ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

