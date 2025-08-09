Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:13 AM IST

    ഇത്തിഹാദ്​ റെയിൽ നിർമാണം: ഷാർജ റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

    ഇത്തിഹാദ്​ റെയിൽ നിർമാണം: ഷാർജ റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ റെ​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ റോ​ഡി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ഊ​ർ​ജ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം. യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി റോ​ഡ്, ഷാ​ർ​ജ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ൽ ബാ​ദി പാ​ല​ത്തി​ലെ ഡി​സ്​​ട്രി​ബ്യൂ​ട്ട​ർ റോ​ഡ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ രാ​ത്രി 12 മു​ത​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ രാ​വി​ലെ 11വ​രെ ഗ​താ​ഗ​ത​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം. ഇ​തു​വ​ഴി വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മ​ലീ​ഹ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന അ​ൽ സി​യൂ​ദ്​ സ​ബ​ർ​ബ്​ ട​ണ​ലി​ലൂ​ടെ തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    2026ൽ ​സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രെ​യ്​​നി​ന്‍റെ റെ​യി​ൽ, സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ട്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​റ്റ്​ ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ആ​ലോ​ച​ന.

