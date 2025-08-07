Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഷാ​ർ​ജ അ​ൽ മ​ജാ​സ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 7:27 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ അ​ൽ മ​ജാ​സ്​ 3യി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഷാ​ർ​ജ അ​ൽ മ​ജാ​സ്​ 3യി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    cancel

    ഷാ​ർ​ജ: റോ​ഡ്​ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​ൽ മ​ജാ​സ്​ 3 മേ​ഖ​ല​യി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഷാ​ർ​ജ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​എ). കോ​ർ​ണി​ഷ്​ റോ​ഡ്​ മു​ത​ൽ അ​ൽ ഇ​ൻ​തി​ഫാ​ദ റോ​ഡ്​​വ​രെ​യാ​ണ്​ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ 24 വ​രെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ റോ​ഡ്​ വി​ക​സ​ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പൊ​തു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം റോ​ഡ്​ സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ നേ​ര​ത്തെ യാ​ത്ര പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ർ.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsTraffic controlSharjah
    News Summary - Traffic control in Sharjah Al Majaz 3
    Similar News
    Next Story
    X