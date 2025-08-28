Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightതാപനില കുറയും; മഴക്കും...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 6:58 AM IST

    താപനില കുറയും; മഴക്കും സാധ്യത

    text_fields
    bookmark_border
    താപനില കുറയും; മഴക്കും സാധ്യത
    cancel

    ദു​ബൈ: ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​മെ​ന്നും പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും മ​ഴ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്നും ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ലം പ​തി​യെ വി​ട​വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​മാ​യാ​ണ്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ മാ​റ്റം വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ രാ​ത്രി​യി​ലും അ​തി​രാ​വി​ലെ​യും ഈ​ർ​പ്പ​ത്തി​നും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കി​ഴ​ക്ക​ൻ, തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഈ​ർ​പ്പ​ത്തി​നും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നു​മാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RainUAE NewsGulf NewsTemperatures
    News Summary - Temperatures will drop; chance of rain
    Similar News
    Next Story
    X