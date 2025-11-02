Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 8:55 AM IST

    താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞു; ഈ ​ആ​ഴ്ച മ​ഴ സാ​ധ്യ​ത

    ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച 17.3 ഡി​ഗ്രി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞു; ഈ ​ആ​ഴ്ച മ​ഴ സാ​ധ്യ​ത
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്ത്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 17.3 ഡി​ഗ്രി​യാ​ണ്. റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ ജ​ബ​ൽ​ ജെ​യ്​​സി​ലാ​ണ്​ പു​ല​ർ​ച്ച 4.45ന്​ ​ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും. രാ​ത്രി​യും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യും ഈ​ർ​പ്പം കൂ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും രൂ​പ​​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കാം.

    അ​തേ​സ​മ​യം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചെ​റി​യ മ​ഴ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലു​മാ​ണ്​ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​ക. ക​ട​ൽ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്​​ദ​മാ​കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

