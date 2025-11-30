Begin typing your search above and press return to search.
    സ്മാ​ർ​ട്ട്സെ​റ്റി​ന്​ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്​

    സ്മാ​ർ​ട്ട്സെ​റ്റി​ന്​ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്​
    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി​യി​ൽ നി​ന്നും സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​വ​ൽ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഫി അ​ഹ​മ്മ​ദ് യു.​പി.​സി, റെ​ജി​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ൻ (സി.​സി.​ഒ), സ​ഫീ​ർ മ​ഹ​മൂ​ദ് (ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    ദു​ബൈ: അ​റേ​ബ്യ​ൻ ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​വ​ൽ ബി2​ബി പോ​ർ​ട്ട​ൽ​ സ്മാ​ർ​ട്ട്സെ​റ്റ്. യാ​ത്ര, ടൂ​റി​സം, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഓ​സ്കാ​ർ എ​ന്ന്​ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​ണ്​​ ‘അ​റേ​ബ്യ​ൻ ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്’.

    ‘യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ യാ​ത്രാ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​​ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ട്രാ​വ​ലി​ന്‍റെ ബി2​ബി പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ​ സ്മാ​ർ​ട്ട്​​സൈ​റ്റ്​ അ​വാ​ർ​ഡി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന യു.​എ.​ഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി​യി​ൽ നി​ന്നും സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​വ​ൽ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഫി അ​ഹ​മ്മ​ദ് യു.​പി.​സി, റെ​ജി​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ൻ (സി.​സി.​ഒ), സ​ഫീ​ർ മ​ഹ​മൂ​ദ് (ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. നീ​ണ്ട 10 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും യാ​ത്ര സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​വ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ജൈ​ത്ര യാ​ത്ര​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു സു​വ​ർ​ണ നേ​ട്ട​മാ​ണ്​ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​ര​മെ​ന്ന്​ അ​ഫി അ​ഹ്മദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

