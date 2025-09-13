Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 9:01 AM IST

    ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ലി​ന് ‘ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ആ​ക്ട് ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ’ പു​ര​സ്കാ​രം

    ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ലി​ന് ‘ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ആ​ക്ട് ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ’ പു​ര​സ്കാ​രം
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി മാ​ധ്യ​മ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ല​വി​ൻ ദു​ബൈ​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ആ​ക്ട് ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ’ പു​ര​സ്കാ​രം ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ലി​ന്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി നി​സ്വാ​ർ​ഥ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​രം ജ​ന​കീ​യ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ ആ​കാ​ശ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ വി​മാ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​ഞ്ഞ ബി.​ജെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്കും ആ​റ് കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ച​താ​ണ് ഡോ. ​ഷം​ഷീ​റി​നെ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന​ർ​ഹ​നാ​ക്കി​യ​ത്.അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് വി​മാ​ന ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട നാ​ല് യു​വ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ വീ​ത​മാ​ണ് ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഉ​റ്റ​വ​രെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​ത​വും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് 3.5 ല​ക്ഷം വീ​ത​വും സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. യു.​എ.​ഇ ഇ​യ​ർ ഓ​ഫ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ദ ​ഗി​വി​ങ് ഫാ​മി​ലി, അ​ഷ്റ​ഫ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, ആ​യി​ഷ ഖാ​ൻ, കെ 9 ​ഫ്ര​ണ്ട്സ് ദു​ബൈ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ആ​ക്ട് ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ. മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​യോ​ളം നീ​ണ്ട വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട് നേ​ടി​യാ​ണ് ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യ​ത്.

    News Summary - Shamshir Viallil wins ‘Charitable Act of the Year’ award
