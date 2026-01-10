Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 9:45 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഇ​റാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി

    ദു​ബൈ: ഇ​റാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കേ​ണ്ട നി​ര​വ​ധി വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച റ​ദ്ദാ​ക്കി. ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​െ​ന്‍റ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ പ്ര​കാ​രം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി വ​രെ 17 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​റാ​നി​യ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ തെ​ഹ്​​റാ​ൻ, ഷി​റാ​സ്, മ​ഷ്​​ഹ​ദ്​ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഇ​റാ​നി​ൽ പ്ര​ക്ഷേ​ാഭം ശ​ക്ത​മാ​വു​ക​യും ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഫ്ലൈ ​ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ട്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പു​റ​പ്പെ​ടും മു​മ്പ്​ വി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ്റ്റാ​റ്റ​സ്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലും ഫ്ലൈ ​ദു​ബൈ കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റ് സെ​ന്റ​ർ, ട്രാ​വ​ൽ ഷോ​പ്പ് വ​ഴി​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​റി​യാം.

