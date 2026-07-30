Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസ്കോളാസ്റ്റിക്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 July 2026 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 6:47 AM IST

    സ്കോളാസ്റ്റിക് അവാർഡിന്​ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കോളാസ്റ്റിക് അവാർഡിന്​ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
    cancel

    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ കാസർകോട്​ ജില്ലക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ കെസെഫ്‌ അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുള്ള 2024-25, 2025-26 അധ്യയനവർഷത്തെ സ്കോളാസ്റ്റിക് പുരസ്‌കാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എസ്​.എസ്​.എൽ.സി, പ്ലസ് 2 (സി.ബി.എസ്.ഇ, കേരള, ഐ.സി.എസ്.ഇ) വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാനാവസരം. ആഗസ്റ്റ്‌ 31ന്​ മുമ്പായി kesefuae09@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

    സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മാർക്ക്‌ ലിസ്റ്റ്, ഫോട്ടോ, കെസെഫ്‌ ഐഡി എന്നിവയും അപേക്ഷക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്​: 0505153060 നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും സ്കോളാസ്റ്റിക്ക് കമ്മിറ്റി കൺവീനർമാരായ ദിവാകരൻ വെങ്ങയിൽ, സുബൈർ അബ്ദുല്ല എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAEaward
    News Summary - സ്കോളാസ്റ്റിക് അവാർഡിന്​ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
    Similar News
    Next Story
    X