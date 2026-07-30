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Posted Ondate_range 30 July 2026 6:47 AM IST
Updated Ondate_range 30 July 2026 6:47 AM IST
സ്കോളാസ്റ്റിക് അവാർഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുtext_fields
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News Summary - സ്കോളാസ്റ്റിക് അവാർഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ കാസർകോട് ജില്ലക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ കെസെഫ് അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുള്ള 2024-25, 2025-26 അധ്യയനവർഷത്തെ സ്കോളാസ്റ്റിക് പുരസ്കാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് 2 (സി.ബി.എസ്.ഇ, കേരള, ഐ.സി.എസ്.ഇ) വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാനാവസരം. ആഗസ്റ്റ് 31ന് മുമ്പായി kesefuae09@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.
സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, ഫോട്ടോ, കെസെഫ് ഐഡി എന്നിവയും അപേക്ഷക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: 0505153060 നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും സ്കോളാസ്റ്റിക്ക് കമ്മിറ്റി കൺവീനർമാരായ ദിവാകരൻ വെങ്ങയിൽ, സുബൈർ അബ്ദുല്ല എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
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