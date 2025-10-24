Begin typing your search above and press return to search.
    24 Oct 2025 8:57 AM IST
    24 Oct 2025 8:57 AM IST

    ആ​ർ.​ടി.​എ 20ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ

    സി​നി​മ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ​ക്കും നി​ര​ക്കി​ള​വ്​
    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ(​ആ​ർ.​ടി.​എ) 20ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഓ​ഫ​റും ന​ൽ​കു​ന്നു. ദു​ബൈ ട്രാം, ​ദു​ബൈ മെ​ട്രോ, ബ​സ്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ. അ​തോ​ടൊ​പ്പം 20ാം വാ​ർ​ഷി​കം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ ലി​മി​റ്റ​ഡ്​ എ​ഡി​ഷ​ൻ നോ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ 20 വ​രെ വി​വി​ധ ​മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    സി​നി​മ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്​ 20 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​ണ്​ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​രെ ഓ​ഫ​റു​ള്ള​ത്. ആ​ർ.​ടി.​എ20 എ​ന്ന പ്ര​മോ കോ​ഡ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ടി​ക്ക​റ്റ്​ എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ റോ​ക്സി സി​നി​മാ​സി​ലാ​ണ്​ ഓ​ഫ​ർ ല​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​തേ കാ​ല​യ​വി​ൽ നൂ​ൺ വ​ഴി​യു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മാ​ന പ്ര​മോ കോ​ഡി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം വി​ല​ക്കി​ഴി​വും ല​ഭി​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ബു​ർ​ജു​മാ​ൻ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​നും ഓ​ൺ പാ​സി​വ്, ശോ​ഭ റി​യ​ൽ​റ്റി മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 10നും ​ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും ഉ​മ്മു​റ​മൂ​ൽ ക​സ്റ്റ​മ​ർ ഹാ​പ്പി​ന​സ്​ സെ​ന്റ​റി​ൽ 11നും ‘​ബ​ലൂ​ൺ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സ്​​മൈ​ൽ​സ്​’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കും.

    ബ​സി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി അ​ൽ ഗു​ബൈ​ബ ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ‘ആ​ർ.​ടി.​എ20’ ബൂ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ 20 സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു സ​മ്മാ​നം നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ചോ​ക്ല​റ്റു​ക​ൾ വ​രെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി നേ​ടാം. ഈ ​ഓ​ഫ​ർ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. അ​തേ ദി​വ​സം​ത​ന്നെ ബു​ർ​ജു​മാ​ൻ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ, യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഭീ​മ​ൻ ആ​ർ​ട്ട് ഫ്രെ​യി​മി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ക്ക്​​ പോ​സ് ചെ​യ്യാ​നും ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​ബൂ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഫോ​ട്ടോ കോ​പ്പി എ​ടു​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്​ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട​വു​ക. ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 28 മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു വ​രെ ഫോ​ട്ടോ ച​ല​ഞ്ചി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും.

