Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 8:02 AM IST

    ഇ​ന്ന്​ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം

    ഇ​ന്ന്​ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം
    ദു​ബൈ: ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​തോ​ടെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം (എ​ൻ.​സി.​എം) അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും. ചി​ല ഉ​ൾ​​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി​യി​ലും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യും ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ്​ രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ എ​ൻ.​സി.​എം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തെ​ക്ക്​ കി​ഴ​ക്ക്​ മു​ത​ൽ വ​ട​ക്ക്​ കി​ഴ​ക്ക്​ വ​രെ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ കാ​റ്റ്​ വീ​ശാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10 മ​ത​ൽ 25 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും കാ​റ്റ്. ഇ​ത്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 35 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ എ​ത്തി​യേ​ക്കും. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ്, ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലു​ക​ൾ ശാ​ന്ത​മാ​യി​രി​ക്കും. ദു​ബൈ​യി​ൽ 18 ഡി​ഗ്രി​യും ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 17 ഡി​ഗ്രി​യു​മാ​ണ്​ താ​പ​നി​ല പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ താ​പ​നി​ല 20 ഡി​ഗ്രി​യാ​യി കു​റ​യും.

    TAGS:Rainsaudii
