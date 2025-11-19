Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപീർ മുഹമ്മദ്‌...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 5:43 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 5:43 PM IST

    പീർ മുഹമ്മദ്‌ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് ഫൈസൽ എളേറ്റിലിന്

    text_fields
    bookmark_border
    പീർ മുഹമ്മദ്‌ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് ഫൈസൽ എളേറ്റിലിന്
    cancel
    camera_alt

    ഫൈസൽ എളേറ്റിൽ

    Listen to this Article

    അബൂദബി: മാപ്പിളപ്പാട്ട് കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ രംഗത്തെ കലാകാരന്മാരെ ആദരിക്കുന്നതിനുമായി രൂപീകൃതമായ പീർ മുഹമ്മദ് (പി.എം) ഫൗണ്ടേഷൻ അബൂദബിയുടെ പ്രഥമ ‘പീർ മുഹമ്മദ്​ സ്മാരക’ പുരസ്കാരത്തിന്​ പ്രമുഖ മാപ്പിളപ്പാട്ട്​ ഗവേഷകനും ഗായകനുമായ ഫൈസൽ എളേറ്റിൽ അർഹനായി. 50,001 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.

    കേരളത്തിലെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് രംഗത്ത് അറബി ഭാഷ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വിഷയമാക്കി ഫൈസൽ എളേറ്റിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണവും മാപ്പിളപ്പാട്ട് രംഗത്ത് കേരളത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം രൂപവത്​കരിച്ച തനത് ശൈലിയും ഈ രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചായിരുന്നു അവാർഡ്​. സിനിമ-ടെലിവിഷൻ ഷോ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം അർപ്പിച്ച ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ കൂടി ജൂറി അംഗങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു. അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അവാർഡ് വിതരണം നടത്തുമെന്നു സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

    ‘റഫി നൈറ്റ്’ എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി.എം ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച സംഗീത നിശ ആസ്വാദകർക്ക്​ ഹൃദ്യമായ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നതായിരുന്നു. പിന്നണി ഗായകൻ മുഹമ്മദ് അസ്‌ലമിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മുഹമ്മദ്​ റഫിയുടെ ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ഗാന വിരുന്നൊരുക്കിയത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:memorialgulfnewsawardpeer muhammad
    News Summary - Peer Muhammad Memorial Award goes to Faisal Elatel
    Similar News
    Next Story
    X