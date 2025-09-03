Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎമിറേറ്റ്​സ്​ റോഡിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 7:09 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 7:09 PM IST

    എമിറേറ്റ്​സ്​ റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച്​ ഒരു മരണം

    text_fields
    bookmark_border
    രണ്ട്​ പേർക്ക്​ പരിക്ക്​
    dubai police
    cancel
    camera_alt

    ദുബൈയിൽ അപകടത്തിൽ തകർന്ന കാർ

    ദുബൈ: എമിറേറ്റ്​സ്​ റോഡിൽ മൂന്നു വാഹനങ്ങൾക്ക്​ കൂട്ടിയിടിച്ച്​ ഒരാൾ മരിച്ചു. രണ്ട്​ പേർക്ക്​ നിസാര പരിക്കേറ്റു. തിങ്കാഴ്ച ഉച്ചക്ക്​ 1.30ഓടെ ഷാർജയിലേക്കുള്ള യാത്ര മധ്യേ ദുബൈ ക്ലബ്​ പാലത്തിന്​ തൊട്ടപ്പുറത്ത്​ വെച്ചാണ്​ മൂന്നു വാഹനങ്ങൾ ഒന്നിന്​ പി​റകെ ഒന്നായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്​. വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൃത്യമായ അകലം പാലിക്കാത്തതാണ്​ അപകട കാരണമെന്ന്​ ദുബൈ ട്രാഫിക്​ പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സെഡാൻ കാറിന്‍റെയും മിനി ട്രക്കിന്‍റെയും ​തകർന്ന ചിത്രങ്ങളും പൊലീസ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ​ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്​. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റയാളെ ദുബൈ പൊലീസ്​ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ബുധനാഴ്ച മരണം സംഭവിച്ചു.

    തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക്​ 1.30ഓടെയാണ്​ അപകട വിവരം റിപോർട്ട്​ ചെയ്തതെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസിലെ ജനറൽ ട്രാഫിക്​ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഡയറക്ടർ ബ്രഗേഡിയർ ജുമാ സലിം ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു. ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു. മുന്നിലുള്ള വാഹനവുമായി പിറകിലുള്ള വാഹനം നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കുന്നതിലുള്ള വീഴ്ചയാണ്​ അപകടത്തിലേക്ക്​ നയിച്ചതെന്നാണ്​​ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലെ സൂചനയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്​ച വരുത്തിയാൽ 4,00 ദിർഹമാണ്​ പിഴയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    റോഡ്​ സേഫ്​റ്റി യു.എ.ഇയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം യു.എ.ഇയിലെ റോഡുകളിൽ മരണത്തിനിടയാക്കുന്ന പ്രധാന അപകട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന്​ നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കാതെയുള്ള ഓവർടേക്കിങ്​ ആണ്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:deademirates roadvehicle collision
    News Summary - One dead in vehicle collision on Emirates Road
    Similar News
    Next Story
    X