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    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 2:21 PM IST

    എമിറേറ്റിലെ ബഹുനില പാര്‍ക്കിങ്ങില്‍ ഇനി പേപ്പര്‍ ടിക്കറ്റില്ല

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    അബൂദബിയില്‍ 'ഫ്രീ ​േഫ്ലാ പെയ്ഡ് പാര്‍ക്കിങ്' സംവിധാനം നിലവില്‍ വന്നു
    എമിറേറ്റിലെ ബഹുനില പാര്‍ക്കിങ്ങില്‍ ഇനി പേപ്പര്‍ ടിക്കറ്റില്ല
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    അബൂദബി: എമിറേറ്റിലെ പൊതു ബഹുനില പാര്‍ക്കിങ് കെട്ടിടങ്ങളില്‍ ഇനി മുതല്‍ പേപ്പര്‍ ടിക്കറ്റുകളോ പേയ്മെന്‍റ്​ മെഷീനുകളോ ഇല്ലാതെ വാഹനം പാര്‍ക്ക് ചെയ്യാം. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്‍റലിജന്‍സ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിയല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പുതിയ 'ഫ്രീ ​േഫ്ലാ പെയ്ഡ് പാര്‍ക്കിങ്' സേവനത്തിനാണ് അബൂദബിയില്‍ തുടക്കമായിരിക്കുന്നത്.

    മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആന്‍ഡ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് സെന്‍ററിന്‍റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ 'ക്യു മൊബിലിറ്റി' ആണ് പുതിയ പേയ്മെന്‍റ്​ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. പുതിയ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് വാഹനം പാര്‍ക്കിങ് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ പാര്‍ക്കിങ് സമയം തനിയെ ആരംഭിക്കും. വാഹനം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ ‘ദര്‍ബ്’ വാലറ്റില്‍നിന്ന് തുക ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനായി എസ്.എം.എസ് അയക്കുകയോ, പേയ്മെന്‍റ്​ മെഷീനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുകയോ, ക്യു.ആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്യുകയോ വേണ്ടതില്ല.

    ഒരു മണിക്കൂറിന് രണ്ടു ദിര്‍ഹമാണ് നിരക്ക്. 24 മണിക്കൂറിന്​ പരമാവധി 15 ദിര്‍ഹം. വര്‍ഷത്തില്‍ 365 ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും സേവനം ലഭ്യമായിരിക്കും. പാര്‍ക്കിങ് തടസ്സമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പിഴകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്താക്കള്‍ തങ്ങളുടെ ദര്‍ബ് വാലറ്റില്‍ ആവശ്യത്തിന് ബാലന്‍സ് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ക്യു മൊബിലിറ്റി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:Paper ticketsemiratescar parkMulti-storey
    News Summary - No more paper tickets in multi-storey car parks in the Emirates
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