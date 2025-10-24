നാസർ ബേപ്പൂരിന് പരദേശി പുരസ്കാരംtext_fields
ദുബൈ: കല- സാംസ്കാരിക- സാമൂഹിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന നാസർ പരദേശിയുടെ സ്മരണാർഥം ഈവൻടൈഡ്സ് നൽകുന്ന പ്രഥമ ‘പരദേശി പുരസ്കാരം’ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും സാഹിത്യകാരനും നിരൂപകനുമായ നാസർ ബേപ്പൂരിന്.
ജമീൽ ലത്തീഫ് അധ്യക്ഷനും ഡോ. ബാബു റഫീഖ്, അഡ്വ. മുഹമ്മദ് സാജിദ് എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായ ജൂറിയാണ് അവാർഡ് ജേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കലാരംഗത്ത് നൽകിവരുന്ന സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് നാസർ ബേപ്പൂരിനെ അവാർഡിന് പരിഗണിച്ചതെന്ന് ഈവൻടൈഡ്സ് ഡയറക്ടർ യാസിർ ഹമീദ് അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 25ന് ശനിയാഴ്ച ദുബൈ മാംസറിലുള്ള സയാസി ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് റാഫി ജന്മശതാബ്ദി സംഗീതനിശയായ ‘സൗ സാൽ പെഹലെ’ എന്ന പരിപാടിയുടെ വേദിയിൽ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും.
