Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനാ​സ​ർ ബേ​പ്പൂ​രി​ന്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 8:46 AM IST

    നാ​സ​ർ ബേ​പ്പൂ​രി​ന് പ​ര​ദേ​ശി പു​ര​സ്‌​കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​സ​ർ ബേ​പ്പൂ​രി​ന് പ​ര​ദേ​ശി പു​ര​സ്‌​കാ​രം
    cancel
    camera_alt

    നാ​സ​ർ ബേ​പ്പൂ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ക​ല- സാം​സ്‌​കാ​രി​ക- സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്ന നാ​സ​ർ പ​ര​ദേ​ശി​യു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ഈ​വ​ൻ​ടൈ​ഡ്സ് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ‘പ​ര​ദേ​ശി പു​ര​സ്‌​കാ​രം’ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​നും നി​രൂ​പ​ക​നു​മാ​യ നാ​സ​ർ ബേ​പ്പൂ​രി​ന്.

    ജ​മീ​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും ഡോ. ​ബാ​ബു റ​ഫീ​ഖ്, അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യ ജൂ​റി​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വി​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് നാ​സ​ർ ബേ​പ്പൂ​രി​നെ അ​വാ​ർ​ഡി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഈ​വ​ൻ​ടൈ​ഡ്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യാ​സി​ർ ഹ​മീ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25ന് ​ശ​നി​യാ​ഴ്ച ദു​ബൈ മാം​സ​റി​ലു​ള്ള സ​യാ​സി ഫോ​ക്‌​ലോ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യാ​യ ‘സൗ ​സാ​ൽ പെ​ഹ​ലെ’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വേ​ദി​യി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfforeignaward
    News Summary - Nasser Beypur receives foreign award
    Similar News
    Next Story
    X