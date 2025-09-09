Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 9 Sept 2025 8:06 AM IST
    date_range 9 Sept 2025 8:06 AM IST

    ‘മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ’ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​

    അ​ഞ്ച് എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി 90 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കും
    ‘മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ’ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​
    ദു​ബൈ: മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ സ​പ്ലി​മെ​ന്റു​ക​ൾ, സൗ​ന്ദ​ര്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ, ദൈ​നം​ദി​ന വെ​ൽ​ന​സ് അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഡെ​ലി​വ​റി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ന്റെ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​യ ‘മൈ ​ആ​സ്റ്റ​റി’​ന്‍റെ ഫാ​ർ​മ​സി, വെ​ൽ​ന​സ് ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്മാ​ൻ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. മൈ ​ആ​സ്റ്റ​റി​ന്റെ സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ഡ് ഡെ​ലി​വ​റി ഓ​പ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, അ​ഞ്ച് എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഡെ​ലി​വ​റി ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    കു​റി​പ്പ​ടി മ​രു​ന്നു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​റ്റ​മി​നു​ക​ൾ, പോ​ഷ​ക സ​പ്ലി​മെ​ന്റു​ക​ൾ, ച​ർ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണം, അ​മ്മ​യു​ടെ​യും കു​ഞ്ഞി​ന്റെ​യും പ​രി​ച​ര​ണം, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ വെ​ൽ​ന​സ്, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ദു​ബൈ​യി​ലെ മൈ ​ആ​സ്റ്റ​റി​ന്റെ 60 മി​നി​റ്റ് ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച മി​ക​ച്ച സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്‌ മ​റ്റ് എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ രം​ഗ​ത്തെ ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​നും വേ​ഗ​ത്തി​ലും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ നി​ല​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ സൗ​ക​ര്യം ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​കോ​മേ​ഴ്സ് സി.​ഇ.​ഒ ന​ല്ല ക​രു​ണാ​നി​ധി പ​റ​ഞ്ഞു. 2022 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ‘മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ’ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സം​യോ​ജി​ത ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സൂ​പ്പ​ർ ആ​പ്പാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2.8 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡു​ക​ളോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ ഇ​തി​ന​കം ര​ണ്ട് ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ സ്പ​ർ​ശി​ച്ചു. 2024 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം, ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെ​ന്റ് ബു​ക്കി​ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ആ​സ്റ്റ​റി​ലെ എ​ല്ലാ ഫി​സി​ക്ക​ൽ അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ​യും മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടു ഭാ​ഗ​വും ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​പ്പ് വ​ഴി​യാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - ‘My Aster’ express delivery service expands to the Emirates
