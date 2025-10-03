Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:14 AM IST

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ സ​ർ​വി​സ്​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം -ഓ​ർ​മ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ സ​ർ​വി​സ്​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം -ഓ​ർ​മ
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ക​രി​പ്പൂ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 25 സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്​ തീ​രു​മാ​നം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഓ​ർ​മ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​വ​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചു​രു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​വ​കാ​ശം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി, കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ​യും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ​യും പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ള​ത്തെ ദ്രോ​ഹി​ക്കു​ന്ന മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണ്. ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യി ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ നോ​ർ​ക്ക ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഓ​ർ​മ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ന്നി​വ​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ഓ​ർ​മ ദു​ബൈ​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsflight serviceair India Expressgulf news malayalam
    News Summary - Move to withdraw Air India Express service should be abandoned - Orma
    Similar News
    Next Story
    X