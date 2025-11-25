Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 9:51 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്​​ ഏ​ഴു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ

    2021 മു​ത​ലു​ള്ള ക​ണ​ക്കാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്​
    അ​ബൂ​ദ​ബി സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്​​ ഏ​ഴു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ജ​ല ടാ​ക്സി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പൊ​തു സ​മു​ദ്ര​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം 2021 മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ സേ​വ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത് ഏ​ഴു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്. സം​യോ​ജി​ത ഗ​താ​ഗ​ത​കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​ക​ളി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ജ​ല ടാ​ക്സി യാ​ത്ര​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി 20 മി​നി​റ്റ് ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​മെ​ന്നും എ​ഡി പോ​ർ​ട്ട്സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ബൂ​ദ​ബി മാ​രി​ടൈം വ​കു​പ്പ്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ന​വം​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ ന​ട​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ രാ​വി​ലെ 8.30നും ​ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് 3.30നും ​ഇ​ട​യി​ലാ​യി അ​ഡ്നെ​ക് മ​റീ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന് ദി​വ​സേ​ന ആ​റ് ട്രി​പ്പു​ക​ൾ ആ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.ന​ഗ​ര ഗ​താ​ഗ​ത​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ​യും എ​ഡി പോ​ർ​ട്ട്സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 2020ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ അ​ബൂ​ദ​ബി മാ​രി​ടൈം ആ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ജ​ല​പാ​ത​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ വാ​ണി​ജ്യ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, വി​നോ​ദ മ​റീ​ന​ക​ൾ, ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ, ജ​ല​പാ​ത ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ, സ​മു​ദ്ര സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ൾ, മ​റ്റ് അ​നു​ബ​ന്ധ സ​മു​ദ്ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം അ​ബൂ​ദ​ബി മാ​രി ടൈ​മി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളാ​ണ്. 2022ൽ ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു​മു​ത​ൽ, അ​ബൂ​ദ​ബി മാ​രി​ടൈ​മു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​യോ​ജി​ത ഗ​താ​ഗ​ത കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് യാ​സ് ബേ ​ഏ​രി​യ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വാ​ട്ട​ർ ടാ​ക്സി റൂ​ട്ടു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. 2022 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ മി​റാ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി മാ​രി​ടൈം ഒ​രു പു​തി​യ വാ​ട്ട​ർ ടാ​ക്സി സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. യാ​സ് ബേ​യി​ലും അ​ൽ റാ​ഹ ബീ​ച്ചി​ലും ഈ ​സേ​വ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    സു​സ്ഥി​ര​വും മ​നോ​ഹ​ര​വു​മാ​യ ഒ​രു ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ഹാ​രം അ​ൽ റാ​ഹ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും യാ​സ് ദ്വീ​പി​ന്‍റെ വ​ള​രു​ന്ന വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു സു​സ്ഥി​ര പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യം ആ​ണ് വാ​ട്ട​ർ ടാ​ക്സി സേ​വ​നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    റേ​സ് പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ദ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് യാ​സ് മ​റീ​ന സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ലെ 2022 ഫോ​ർ​മു​ല 1 സീ​സ​ൺ പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​യും ഇ​ത് പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:Abu DhabiUAE Newswater taxigulf news malayalam
    News Summary - More than seven million people used Abu Dhabi Sea Transit
