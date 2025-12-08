Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 7:29 AM IST

    കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ച​യാ​ൾ​ക്ക്​ പി​ഴ

    കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ച​യാ​ൾ​ക്ക്​ പി​ഴ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: കാ​റി​ന്‍റെ വി​ൻ​ഡോ ത​ക​ര്‍ത്ത് പ​ണം അ​പ​ഹ​രി​ച്ച​യാ​ൾ​ക്ക്​ 3000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ വി​ധി​ച്ച്​ അ​ല്‍ ദ​​ഫ്​​റ കോ​ട​തി.

    പ്ര​തി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്​ 6300 ദി​ര്‍ഹം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ​ണ​ത്തി​ന് പു​റ​മേ 5000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് കാ​റു​ട​മ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തെ പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ ന​ട​ത്തി​യ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ഇ​യാ​ൾ കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചു. തെ​ളി​വു​ക​ളും പ്ര​തി​യു​ടെ കു​റ്റ​സ​മ്മ​ത മൊ​ഴി​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​ കോ​ട​തി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്.

    പ​ണം അ​പ​ഹ​രി​ച്ച​താ​യി കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി തു​ക ഉ​ട​മ​യെ തി​രി​കെ ഏ​ൽ​പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

