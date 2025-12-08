കാറിൽനിന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ചയാൾക്ക് പിഴtext_fields
അബൂദബി: കാറിന്റെ വിൻഡോ തകര്ത്ത് പണം അപഹരിച്ചയാൾക്ക് 3000 ദിര്ഹം പിഴ വിധിച്ച് അല് ദഫ്റ കോടതി.
പ്രതി പരാതിക്കാരന് 6300 ദിര്ഹം തിരികെ നല്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. നഷ്ടപ്പെട്ട പണത്തിന് പുറമേ 5000 ദിര്ഹം നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കാറുടമ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നേരത്തെ പ്രതിയെ അറസ്റ്റുചെയ്തിരുന്നു.
തുടർന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. തെളിവുകളും പ്രതിയുടെ കുറ്റസമ്മത മൊഴിയും കണക്കിലെടുത്താണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
പണം അപഹരിച്ചതായി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയ പ്രതി തുക ഉടമയെ തിരികെ ഏൽപിക്കാമെന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
