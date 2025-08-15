Begin typing your search above and press return to search.
    15 Aug 2025 8:33 AM IST
    15 Aug 2025 8:33 AM IST

    മലികുൽ മുളഫർ അവാർഡ് കാന്തപുരത്തിന് സമ്മാനിക്കും

    അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ൽ ക​സ്നാ മ​ജി​ലി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ലി​കു​ൽ മു​ള​ഫ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: പ്ര​വാ​ച​ക ദ​ർ​ശ​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ഴി​യി​ൽ വി​ശി​ഷ്ട സേ​വ​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൊ​ന്നാ​നി അ​സ്സു​ഫ ദ​ർ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന മ​ലി​കു​ൽ മു​ള​ഫ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്​​ലി​യാ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കും. അ​വാ​ർ​ഡ് ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ മ​ത​കാ​ര്യ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വു​മാ​യ സ​യ്യി​ദ് അ​ലി​യ്യു​ൽ ഹാ​ഷി അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ൽ ക​സ്നാ മ​ജി​ലി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന്​ ​പൊ​ന്നാ​നി ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത്‌ ന​ട​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മി​റ്റി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന്​ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​അ​ഫ​ർ സ​ഖാ​ഫി കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ർ​ക​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

