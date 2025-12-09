മലബാർ ഗോൾഡ് യു.എസിലും കാനഡയിലും പുതിയ ഷോറൂമുകൾ തുറന്നുtext_fields
ദുബൈ: മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് യു.എസിലും കാനഡയിലുമായി രണ്ട് പുതിയ ഷോറൂമുകൾകൂടി തുറന്നു. ടെക്സസിലെ ഓസ്റ്റിനിലും കാനഡയിലെ അജാക്സിലുമാണ് പുതിയ ഷോറൂമുകൾ.
യു.എസിൽ മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ ഏഴാമത്തെതും കാനഡയിലെ മൂന്നാമത്തെയും ഷോറൂമാണിത്. ഇതോടെ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ ഷോറൂമുകളുടെ എണ്ണം പത്തായി. കൂടാതെ ആഗോള ഷോറൂമുകളുടെ എണ്ണം 417 ആയി ഉയർന്നു. കാനഡയിലെ ഒന്റാറിയോയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അജാക്സിലെ ഷോറൂം ഡിസംബർ ആറിന് ഒന്റാറിയോ അസോസിയേറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്മാൾ ബിസിനസ് നിന ടാംഗ്രിയും ടെക്സാസിലെ ഓസ്റ്റിനിലുള്ള ഷോറൂം ഡിസംബർ ഏഴിന് ലീൻഡർ സിറ്റി മേയർ നകോൾ തോംസണും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്റർനാഷനൽ ഓപറേഷൻസ് എം.ഡി ഷംലാൽ അഹമ്മദ്, മാനുഫാക്ചറിങ് ഹെഡ് എ.കെ. ഫൈസൽ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിൻ സി.എം.സി അമീർ, ചീഫ് ഡിജിറ്റൽ ഓഫിസർ കെ. ഷാജി, നോർത്ത് അമേരിക്ക റീജനൽ ഹെഡ് ഓഫ് ഓപറേഷൻസ് ജോസഫ് ഈപ്പൻ, യു.എസ് ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ജസാർ, കാനഡ ഓപറേഷൻസ് ഹെഡ് എൻ.കെ. ഷർഫാസ് പങ്കെടുത്തു. 6,000 ചതുരശ്ര അടിയിലാണ് അജാക്സിലെ പുതിയ ഷോറൂം. മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ 25ൽ അധികം വരുന്ന എക്സ്ക്ലൂസിവ് ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള സ്വർണത്തിലും വജ്രത്തിലും രൂപകൽപന ചെയ്ത 30,000 ത്തിലധികം ആഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. യു.എസിലെ മലബാർ ഗോൾഡിന്റെ പ്രീമിയം ഷോറൂമുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഓസ്റ്റിനിൻ ഷോറൂം. 18കെ, 22കെ സ്വർണാഭരണങ്ങളിലും ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളിലുമായി 20,000iധികം ഡിസൈനുകൾ ലഭ്യമാണ്.
